В Черном море могут находиться четыре российских подлодки, которые наносят удары по Украине – The Times

Для ракетных атак по украинским городам страна-агрессор Россия может использовать четыре подводные лодки, находящиеся в Черном море. Речь идет про российские субмарины проекта 877 "Палтус".

Об этом пишет издание The Times с ссылкой на слова военных экспертов Г.И. Саттона и Бенджамина Питтета. По их мнению, ракеты типа "Калибр" российский войска запускают из глубины приблизительно в 50 метров.

Этот факт может препятствовать должной фиксации ракетных атак по Украине радарами и спутниками.

По мнению экспертов, боевые корабли России теперь вынуждены действовать более осторожно. Причиной стало крушение российского ракетного крейсера "Москва", который был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун" и затонул. Теперь они вынуждены избегать рисков возможных контратак до стороны Украины.

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Как отметил Саттон, в открытых источниках есть данные о погрузке ракет "Калибр" и боеголовок на российские подводные лодки в военно-морских портах.

"Незадолго до вторжения (российского вторжения в Украину 24 февраля 2022. – Ред) из открытых данных мы видели, как на борт подлодок загружали ракеты. Это продолжились и после вторжения", – сказал он.

Военных эксперт пояснил, что такие ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины сообщили, что РФ разместила в Черном море два корабля с ракетами "Калибр". Предположительно, в общей сумме их 16 штук. Вражеские корабли в акваториях Азовского и Черного морей продолжают вести огневую поддержку оккупантов и заниматься разведкой.