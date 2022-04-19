В Черниговской области после оккупантов осталась сожженная техника, на земле лежат боеприпасы. Фото и видео
После освобождения Черниговщины от российских оккупантов в селе Шестовица осталась сожженная техника захватчиков. Кроме того, на земле разбросаны боеприпасы.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что саперы очищают территорию населённого пункта.
"Сожженная нашими Вооруженными Силами техника орков. Среди танков и бронемашин огромное количество снарядов, минометных мин, гранат, патронов..." - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что спасатели вместе с псом-пиротехником Патроном проводят беседы с местными жителями и раздают им специальные листовки, чтобы люди были осведомлены в вопросах минной безопасности.
Также подчеркивается, что людям следует быть очень осторожными и не спешить возвращаться в собственные дома. Кроме того, спасатели призвали граждан не подходить к разбитой технике, не съезжать с дорог на обочину и не ходить в лес. Если вы заметили подозрительный предмет – , нужно позвонить по номеру 101 или 102.
Отметим, что российские оккупанты в войне против Украины потеряли более 20,8 тыс. военнослужащих – как простых солдат, так и офицерский состав. Кроме того, украинские Силы обороны уничтожили много новой техники врага.
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