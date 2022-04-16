В Черниговской области показали результат блестящей работы ВСУ. Фото разбитой техники оккупанта

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины показал фото уничтоженной вблизи Крут на Черниговщине российской военной техники. С ней "расквитались" украинские защитники.

Фотографии появились в Facebook Генштаба ВСУ. Сообщается, что техника принадлежала 90-й танковой дивизии из российского Екатеринбурга, месяц находившейся в Нежинском районе.

"В боях отличилась и терроборона Нежина, в рядах которой воевали и казаки из нашего общества", – сообщили в Крутовской ОТГ.

Видео дня

Напомним: ранее Генштаб обнародовал видео, на котором показал очередную колонну военной техники врага. Украинские защитники превратили грузовики, БТРы и танки российских фашистов в кучу металлолома. В штабе отметили, что опубликовали видео специально для зазомбированных россиян, которым их пропаганда лжет, что у РФ нет потерь на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что вражеская российская армия за неполные 52 суток войны против Украины потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров и полковников. Кроме того, ее ряды поредели на 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 308 самолетов и вертолетов.