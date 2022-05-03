В Черниговской области открыли движение временными переправами для доставки гуманитарной и медицинской помощи

После освобождения территории Черниговщины дорожные бригады сразу начали работу по обеспечению непрерывной гуманитарной и медицинской помощи. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, открыто движение еще на двух временных проездах. По дороге Р-69 Киев – Чернигов.

Видео дня

На трассе регионального значения Черниговщины Н-27 продолжается монтаж пролетного строения, а также за 5 дней построили переправу на маршруте, объединяющем Чернигов и Мену

Также, по его словам, на трассе Р-67 начаты работы по восстановлению моста в селе Хвиловка, который получил повреждения во время боевых действий

"Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом", – отметил Тимошенко

Как сообщил ранее Тимошенко, из резервного фонда на ликвидацию последствий военных действий Черниговской и Сумской областям выделено по 250 млн. грн.