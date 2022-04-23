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В Чернигове саперы обезвредили мощную авиабомбу, которую оккупанты сбросили в Десну. Видео взрыва

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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В Чернигове саперы обезвредили мощную авиабомбу, которую оккупанты сбросили в Десну. Видео взрыва

В Чернигове саперы прямо на дне реки Десна обезвредили мощную авиационную бомбу. 500-килограмовый снаряд не сдетонировал, когда российские оккупанты пытались атаковать мост, соединяющий Чернигов с Киевом.

Об этом говорится в сюжете "ТСН". Как отмечается, мост через Десну россияне обстреливали постоянно с самого начала войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Саперы обезвредили авиабомбу
Саперы обезвредили мощную бомбу
Видео дня

Таким образом оккупанты хотели отрезать город от украинской столицы. Его били артиллерией, минометами, а потом начали бомбардировать. Одна из бомб, 500-килограмовая не взорвалась. Снаряд повис на линиях электропередач, а позже упал в реку.

Снаряд сдетонировал в воде

Ее пришлось взрывать на дне реки, поскольку такие сверхмощные бомбы очень опасно перемещать. Работники Государственной специальной службы транспорта нашли орудие российских оккупантов практически наощупь и подорвали его в воде.

От силы взрыва вода в реке поднялась на десятки метров.

Вода поднялась на десятки метров

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области прогремел мощный взрыв – украинские саперы обезвредили авиабомбу российских оккупантов. Боеприпас взорвали в районе военного госпиталя, потому что его невозможно было вывезти.