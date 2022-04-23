В Чернигове саперы обезвредили мощную авиабомбу, которую оккупанты сбросили в Десну. Видео взрыва

В Чернигове саперы прямо на дне реки Десна обезвредили мощную авиационную бомбу. 500-килограмовый снаряд не сдетонировал, когда российские оккупанты пытались атаковать мост, соединяющий Чернигов с Киевом.

Об этом говорится в сюжете "ТСН". Как отмечается, мост через Десну россияне обстреливали постоянно с самого начала войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Таким образом оккупанты хотели отрезать город от украинской столицы. Его били артиллерией, минометами, а потом начали бомбардировать. Одна из бомб, 500-килограмовая не взорвалась. Снаряд повис на линиях электропередач, а позже упал в реку.

Ее пришлось взрывать на дне реки, поскольку такие сверхмощные бомбы очень опасно перемещать. Работники Государственной специальной службы транспорта нашли орудие российских оккупантов практически наощупь и подорвали его в воде.

От силы взрыва вода в реке поднялась на десятки метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области прогремел мощный взрыв – украинские саперы обезвредили авиабомбу российских оккупантов. Боеприпас взорвали в районе военного госпиталя, потому что его невозможно было вывезти.