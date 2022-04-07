В Чернигове простились с погибшим Героем, который пытался вывезти раненых. Фото

В четверг, 7 апреля, в Чернигове простились с бойцом 1-й танковой бригады и председателем областной организации Комитета избирателей Украины Владимиром Андрейченко. Он погиб еще 16 марта в с. Новоселовка недалеко от областного центра, пытаясь вывезти раненых украинских военных.

Как сообщает "Суспільне Чернігів", попрощаться с ним пришло около 30 человек. Погибший Герой был участником двух революций – Оранжевой и Достоинства, а также ветераном АТО. В 2015 году во время второй волны мобилизации он пошел добровольцем воевать на восток Украины (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

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Как рассказала кума Андрейченко Лариса Загрива, мужчина работал в школе, а после службы в АТО получил второе высшее образование – военное, к началу вторжения России в Украину он был резервистом. В составе 1-й танковой бригады с 24 февраля он работал в медицинской бригаде.

16 марта машину военного обстреляла вражеская ДРГ из противотанкового гранатомета и пулемета. Сразу вывезти его тело не удалось. Однако как только оккупанты отошли, уже через 4 часа на месте был его отец, который, несмотря на мины и растяжки, которые оставили после себя путинские убийцы, уехал забрать тело сына.

"Я туда пришел: машина стоит, а тела нет. А его кто-то взял и прикопал немного. 2,5 недели он пролежал прикопанный там", – рассказал мужчина.

В течение всего этого времени жена Владимира Людмила и его 13-летняя дочь находились во временно оккупированном с. Михаил-Коцюбинское в Черниговской области. Теперь они не представляют жизни без любимого мужа и отца.

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