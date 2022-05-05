В Черкассах прогремели взрывы, сработала ПВО, – глава ОВА

Вечером 4 мая в Черкассах раздались взрывы. Их вызвала работа украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской ОГА (ОВА) Игорь Табурец. Он призвал горожан не паниковать, оставаться в укрытиях и не снимать фото и видео.

Заметим, что в это время воздушная тревога звучала почти по всей территории Украины. Оккупанты снова нанесли удары по разным городам страны.

Позже в ВСУ сообщили, что ПВО сбила над городом вражескую ракету.

Напомним: аналогичная ситуация была вечером 3 мая, когда российские оккупанты устроили массированные атаки по всем регионам Украины. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, которые повредили объекты инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.

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Военный эксперт Олег Жданов считает, что может быть как минимум две причины массированных ракетных ударов России сразу по нескольким областям Украины 3 мая: разговор российского диктатора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и то, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов под Изюмом Харьковской области попал под огневой налет украинских бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в связи с массированными ракетными ударами России по украинским городам 3 мая заявил, что РФ нужно признать страной, которая спонсирует терроризм. По его словам, между Россией и террористической организацией ИГИЛ становится все меньше разницы.