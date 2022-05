"Москва" была потоплена 14 апреля, но круги от нее еще расходятся, а пузыри лопаются. Так, уничтожен гарнизон оккупантов на знаменитом острове Змеиный – вкупе с ЗРК, узлом связи, оборудованием радиоэлектронной борьбы и двумя быстроходными катерами, которые послали на спасение. Вот к чему привело ослабление ПВО, вызванное потерей крейсера. То бишь о морских десантах Россия может забыть.

А 1 мая на сайте U.S. Naval Institute появилась статья коммандера Alan D. Zimm с анализом причин потопления флагмана ЧФ РФ: “Antiship Missile Lessons from Sinking of the Moskva " ("Уроки противокорабельных ракет на примере потопления “Москвы""). Автор проводит аналогию с эсминцем "Шеффилд" в Фолклендской войне и объясняет, почему для крупного крейсера (полное водоизмещение "Москвы" составляло 11490 т) хватило всего двух ракет "Нептун" (боезаряд 330 фунтов), хотя по расчетам требовалось не менее пяти. Крейсер был перенасыщен ракетным оружием, то есть взрывчаткой и топливом, что делало его грозным кораблем, но и погубило.

Да, таков парадокс, характерный для всех советско-российских кораблей: они страдают от своей силы, от чрезмерной вооруженности. Американские не столь нашпигованы смертью, поэтому гораздо комфортнее для дальних плаваний – и более живучи.

В случае с "Шеффилдом" (полное водоизмещение 4350 т) даже не взрыв боеголовки, а остатки топлива от ракеты AM39 Exocet вызвали пожар, который достиг топливного бака генератора, а тот распространил огонь на всю носовую часть корабля и заставил покинуть его. Украинская ракета близка по параметрам французской "Экзосет": обе дозвуковые, масса боеголовки 150 кг и 165 кг соответственно.

Коммандер Алан Зимм резонно указывает, что нынешние корабли куда плотнее напичканы взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами в отсеках, не столь защищенных, как бронированные погреба боеприпасов кораблей Второй мировой войны. Для их поражения не требуются мощные боеголовки или тяжелые бомбы, тем более, что современные ракеты способны точечно поражать уязвимые места кораблей.

Поэтому он предпочел бы ракеты с малой боеголовкой, что позволит увеличить дальность и их количество: "У меня было бы больше ракет с большим радиусом действия. Если я добьюсь первых дальних попаданий, они могут стать решающими; если же дистанция будет меньше, то остатки топлива повысят эффективность ударов. С большим количеством ракет на корабле я мог бы лучше справляться с тактикой роя быстроходных ракетных или артиллерийских катеров и лучше перегружать целями оборонительные системы больших кораблей. Точные попадания малыми боеголовками будут более смертоносными, чем многие сейчас считают, что и продемонстрировали "Москва" и "Шеффилд"".

Причем, продолжу уже я, российские корабли более уязвимы, так как продолжают традиции советского флота. Чем же советские отличались от западных? Тем же, что и в гражданской сфере: пренебрежительным отношением к людям, к условиям их обитания. Это касалось всех сторон советской жизни и особенно проявлялось в военной технике. Так, условия для экипажа в знаменитом танке Т-34 были тяжелыми и не шли ни в какое сравнение с комфортом немецких, английских и американских танков. Для кораблестроителей "гуманитарные" характеристики также не являлись первостепенными, что парадоксальным лишь на первый взгляд образом отразилось на боевой устойчивости и живучести кораблей.

Так, на сайте ВМФ РФ flot.com красуется характерная для россиян хвастливая статья "Наши корабли были лучше", перепечатанная из журнала "Вокруг Света" за 2007 год, в которой расписывают мощь советских кораблей. Автор ссылается на сотрудника инженерного центра ВМФ США Джеймса Кихоу, который отслеживал послевоенное развитие флотов и показывал, сколь велико превосходство в вооружении российского противолодочного корабля "Николаев" в сравнении с американским крейсером "Виргиния". Правда, уже в начале 1980-х разрыв сократился – американцы на водоизмещении и металле не экономили, строили с запасом, с учетом возможностей довооружения новой техникой и на "Виргинии" новое оружие появилось (на рисунке показано красным).

Иллюстрация 1. Kehoe J.W. Warship Design: Ours and Theirs / The Soviet Naval Influence: Domestic and Foreign Dimensions. 1977. Р. 376 .

Сравнительный анализ вооруженности кораблей флотов СССР и США в по количеству артиллерийских, ракетных, торпедных установок и летательных аппаратов на 1000 т водоизмещения выявил почти трехкратное превосходство советских фрегатов и двукратное эсминцев и крейсеров. В России этим гордятся, но по мнению зарубежных специалистов, корабли СССР были явно overarmed, пере вооруженными, буквально нашпигованными оружием.

Это достигалось тем, что советские конструкторы уделяли гораздо меньше внимания не только условиям обитаемости корабля (от них в немалой степени зависит время пребывания в море), а и проблеме пополнения припасов на ходу, что снижало способность к дальним походам, но позволяло ставить вооружение по обоим бортам и полностью занимать носовую и кормовую часть верхней палубы. Учитывая трудность перезарядки систем противокорабельного и противолодочного ракетного оружия и торпедных аппаратов, советские кораблестроители применяли установки с большим числом направляющих без возможности их перезарядки из магазинов, размещенных под верхней палубой корабля.

В общем, в СССР строили корабли для нанесения первого удара, для одного решающего сражения, как и нынешняя российская армия нацелена на блицкриг, в понимании того, что длительной войны с вмешательством Запада Россия просто не выдержит. К этому выводу и пришли на западе: "советская конструкторская философия была нацелена на создание кораблей для упреждающего удара в скоротечном и напряженном конфликте". Однако медаль имела и обратную сторону — корабли не могли вести длительный бой. А пример "Москвы" показал, что и в скоротечном бою они могли быстро выйти из строя.

Зато они прекрасно подходили для демонстрации силы: масса оружия на верхней палубе делала корабли эффектными независимо от реальной боевой эффективности. Америка для демонстрации силы традиционно использовала авианосцы, а Кремль реагировал посылкой в данный район своих кораблей. Эксперт Брукингского института Стивен Каплан отмечал: "Советское руководство было уверено, что появление надводных кораблей способно оказать огромное воздействие на иностранных лидеров".

В поисках ответа на вопрос "Почему внешний облик советских кораблей производит впечатление большей военной мощи, чем облик американских?" прибегали к анализу архитектурного дизайна кораблей. Сопоставляли базовые визуальные "линии силы" силуэта корабля, линии фронтальной проекции надстроек и выступа борта, размер горизонтального интервала между линиями палуб и надстроек, кривизну бортов, продольную погибь корпуса.

К примеру, вертикальные линии создают впечатление некой статичности, тогда как линии наклона задают ощущение динамичности и устремленности, готовности к активному действию. Наклон надводного борта и форштевня корабля подчеркивает мощь линий силы. Мачты, радарные установки, системы вооружения привлекают внимание и придают силуэту ощетинившийся, угрожающий вид. В сумме "линии силы" и силуэт определяют, сколь грозно выглядит корабль.В итоге оказалось, что советские корабли кажутся более зловещими и угрожающими.

Так, вошедший в состав американского флота в середине 1970-х годов ракетный крейсер "Калифорния" (CGN-36), по мнению авторов анализа, отличался преобладанием вертикальных линий крупногабаритных надстроек, что придавало крейсеру "массивный, статичный внешний вид, исключающий динамику и подвижность". Близкий же по классу и времени вступления в строй большой противолодочный корабль (БПК) "Николаев" производил впечатление "бойца, приготовившегося к схватке". Надстройки и корпус крейсера "демонстрировали согласованные и целенаправленные линии силы".

Иллюстрация 2. Meier H., Roach J. Warships Should Look Warlike // US Naval Institute Proceedings. 1979. June. No 6. P . 68–69

Американцы пришли к заключению, что для советского кораблестроения характерно стремление к скорости и ударной силе, к количеству кораблей, тогда как американские конструкторы делали ставку на дорогостоящие качественные характеристики: экономию силы, сохранение жизни, высокую боевую эффективность, передовые технологии. В результате к 1991 году по численности кораблей СССР обошел флот США! Но и тут сказалась слабость силы: сколько сил и средств было всажено в это дело – и где тот СССР?

Сейчас пришел черед России, а что касается сравнений, то показательно взять ту же "Москву" и ее ровесницу (вошла в строй на полтора месяца позже) американский ракетный крейсер "Тайкондерогу". При близких размерах (полное водоизмещение 9800 т) она несла меньше оружия, имела меньшую команду (510 и 387 человек соответственно) и не такой агрессивный силуэт. И это не случайно. История показала, что Москва это всегда агрессия, и твердое решение Запада отправить ее по курсу, указанному Украиной русскому крейсеру, чрезвычайно своевременно!