В Чебоксарах мобилизовать на войну в Украину смогли лишь 2% резервистов, – журналист

В российских Чебоксарах с 31 марта по 8 апреля проводили набор резервистов, чтобы отправить их на войну против Украины. Однако в городе с населением почти полмиллиона нашлось всего 34 добровольца.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк, который длительный период работал в Москве. По его словам, отбор проводился среди рядового и сержантского состава.

Оккупанты искали водителей, механиков, наводчиков и наводчиков-операторов. В итоге из 1877 граждан, которые пребывают в запасе, отозвались всего 34 человека. То есть, менее 2%.

"1060 – были недоступны во время телефонного звонка. 783 – отказались от предложения пойти на военную службу по контракту", – пишет Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 46 дней полномасштабной войны защитники Украины ликвидировали более 19000 российских оккупантов. Также враг теряет технику в крупных объемах. В частности, удалось уничтожить более 150 самолетов и почти 140 вертолетов, более 700 танков, почти 2000 бронированных машин и тысячи единиц другой техники и вооружения.