В части Украины вводят длительный комендантский час: какие правила действуют

С 8 мая в нескольких областях Украины вводится затяжной комендантский час, предусматривающий строгие ограничения и запрет выходить на улицу без крайней необходимости. Региональные власти предупреждают о высокой вероятности диверсий ко Дню Победы, а также ракетных атак российской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации при СНБО. С 22:00 8 мая по 05:00 10 мая украинцам региональных центров, где введено затяжное комендантское время, запрещено:

1. Выходить из дома можно только в убежища во время сигнала тревожной сирены. На улицах позволено находиться только людям со специальными пропусками и разрешениями.

2. Выгуливать домашних животных за пределами двора жилых домов, а также без наличия документов, подтверждающих личность. Но даже при соблюдении этих условий, необходимо сократить время выгула до минимума.

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Граждан предупреждают, что в это время не будут работать центры выдачи гуманитарной помощи. На улицы будут выведены дополнительные патрули, которым позволяется использовать оружие при задержании подозрительных лиц.

"Будут работать только дежурные аптеки, экстренные службы и объекты критической инфраструктуры", – заключили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 мая предусмотрен довольно насыщенный график мероприятий. Жители и власти столицы почтят память погибших ветеранов Второй мировой войны и поздравят живых победителей немецкого нацизма.