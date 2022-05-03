В часть населенных пунктов Харьковщины вернули свет, воду и газ

Коммунальщикам удалось обеспечить поставки воды, света и газа в дома еще нескольких сотен украинцев в разных населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, в Харькове возобновлено газоснабжение в еще трех жилых домах, это 473 квартиры. В областном центре провели ремонтные работы на участках теплотрассы.

"В поселке Черкасская Лозовая к газу подключили 500 абонентов", — добавил Тимошенко.

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По его словам, продолжаются работы по восстановлению коммуникаций и в Дергачах. Там каждый день к электроснабжению подключают все больше потребителей. За последние сутки были подключены еще 800.

"В Чугуеве устранен порыв сетей водоснабжения на улице Пирогова. Произведена уборка скверов", — отчитался заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что для послевоенного обновления Украины по каждой области создается специальный каталог инфраструктурного восстановления.