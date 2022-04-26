В бункере Путина царит страх, ему докладывают об успехах и  "продают" будущие победы, – Арестович

Российские генералы боятся докладывать диктатору Владимиру Путину плохие новости о войне против Украины. Его "кормят" исключительно заявлениями о "больших победах" в будущем, которые на самом деле вовсе не предвидятся.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" вечером в понедельник, 15 апреля. "Путин категорически запретил докладывать о неуспехах. Ему докладывают только об успехах, о будущих успехах. Это самый худший вид, о которых может докладывать начальство", – сказал он.

По его словам, в военно-политическом руководстве страны-агрессора настолько утрачено управление, что Путину вынуждены "продавать будущие победы".

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"Это катастрофа, так нельзя планировать. Видимо, в бункере царит такая паранойя, что нельзя вообще прийти с плохой новостью. Это означает или дикий страх, или невозможность просчитать позицию. То ли там репрессии прошли, то ли обещаны репрессии", – говорит Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские журналисты со ссылкой на источники в Кремле заявили, что Путин потерял интерес к переговорам с Украиной. Это произошло якобы после серии неудач российских оккупантов на поле боя против ВСУ.