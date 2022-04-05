В Будапеште вандалы изуродовали выставку, которая рассказывала о преступлениях российских оккупантов в Украине. Фото

В столице Венгрии Будапеште вандалы изуродовали выставку фотографий "Российско-украинская война вблизи", которую открыли неделю назад посол Украины Любовь Непоп и мэр города Гергел Рождества. Стенды с фотографиями были повреждены и расписаны пророссийскими надписями.

Об этом сообщили венгерские издания Azonnali и 24.hu. Согласно информации, нападение на выставку произошло в ночь выборов – 4 апреля, уже после того, как весь мир увидел преступления российских фашистов в Буче.

Как пишут издания, вандалы посрывали фотографии выживших в страшной войне России против Украины, выцарапали на них "дружественные к России тексты".

После сообщений в печати районный отдел полиции возбудил уголовное дело против неизвестных злоумышленников за вандализм.

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Кстати, по информации издания Azonnali, открытие выставки также прошло не без инцидентов. Несколько хулиганов во время официальных речей выкрикивали пророссийские лозунги.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп уже отреагировала на преступление.

"Посольство Украины в Венгрии глубоко шокировано повреждением фотовыставки "Российско-украинская война вблизи", которая была открыта 29 марта на площади Ж.Морица. Мы тем более поражены, что это повреждение, по информации венгерских СМИ, произошло в ночь на 4 апреля – уже после того, как весь мир мог увидеть все ужасы, которые оставили после себя российские оккупанты в освобожденных от них Буче, Ирпене и Гостомеле", – написала Любовь Непоп.

Как сообщал OBOZREVATEL, друг Путина Орбан, который в пятый раз победил на выборах и останется на занимаемой должности, назвал Зеленского своим оппонентом.

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