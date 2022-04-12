В Буче россияне расстреляли украинца, возившего раненых, в автомобиле и переехали его танком: подробности трагедии

Еще одна трагедия в Буче. Российские захватчики жестоко убили мирного жителя Александра Шевчука. Мужчина перевозил раненых людей в больницу в Буче. 7 марта, когда он уже возвращался из медучреждения, его в автомобиле расстреляли россияне, а потом просто переехали танком.

Почти месяц машина так и стояла на дороге, а в ней лежало тело Александра.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

46-летний Александр Шевчук жил в Гостомеле. Этот городок первым подвергся нападению и обстрелу российскими захватчиками. Именно тут находится военный аэродром, на который и прилетели три десятка вертолетов уже 24 февраля. Тут шли ожесточенные бои.

Мама Александра Устинья Шевчук вспоминает, что еще в первый день позвонила сыну, который жил в своей квартире в другом районе их городка.

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"Говорю, приезжай ко мне, будем вместе как-то переживать это. Он сказал, что не может, что ему надо на работу (он работал в "Зеленстрое" в Буче). Так мы каждый день с ним перезванивались. Но последний раз я его слышала 3 марта. После этого звонила-звонила, но никакой связи уже не было", – рассказывает женщина.

Сердце мамы чувствовало, что с сыном что-то случилось. Хотя в последний раз он и говорил ей, что все нормально, и просил "береги себя". Только 15 марта маме сообщили, что Александр погиб 7 марта и его похоронили в братской могиле возле церкви в Буче.

Однако все было не совсем так. "Потом оказалось, что он перевозил раненых людей на своей машине в больницу. И в тот день тоже кого-то отвез туда и уже возвращался назад. Возле "Новуса" его машину расстреляли, а потом еще и переехали танком. Мне рассказал человек, который был на месте в тот момент, когда сына вытаскивали из автомобиля, что он сильно покалечен", – плачет Устинья Шевчук.

Машина все это время вплоть до освобождения Бучи так и стояла на дороге, а из помятого танком авто виднелось тело Александра.

Это не первый случай, когда российские военные проявляли такую нечеловеческую жестокость и не только убивали ради забавы, но еще и калечили тела украинцев.

Устинья Ивановна сквозь слезы рассказывает, что Александр был ее средним сыном, старший и младший ее сыновья тоже лежат в могилах. Один из них был чернобыльцем. Теперь осталась только дочь. Есть внуки и внучки, но они все живут в других городах.

У Александра тоже остались дочь и супруга Наталья, они жили в гражданском браке. Наталья работает врачом-офтальмологом в Киеве в областной больнице. С 12-летней дочкой она выехала за границу из-за войны.

Устинья Ивановна рассказывает, как она переживала оккупацию в Гостомеле. Говорит, что все время была в своем доме. "Эти орки поставили танк возле моего дома на улице и постоянно стреляли куда-то вперед. Им сказали, что там бандеровцы, вот они и лупили. Приходили ко мне в дом, побили все окна, выбили дверь. В шкафах и ящиках искали бандеровцев", – говорит женщина.

А однажды они чуть не убили и саму пожилую женщину. Потому что отыскали в ее доме украинский флаг. "Моя дочка работает в военном госпитале. Еще несколько лет назад она взяла у меня вязаные носки для наших раненых военных. А они в подарок передали мне украинский флаг. Там в углу на нем написано "Бабушкин батальон". Я положила его в шкаф и совсем про него забыла. Так когда орки его нашли, чуть меня не расстреляли, пытались повесить меня на нем. Я думала, что убьют", – говорит женщина.

Сейчас Устинья Шевчук занимается похоронами сына. Из морга Белой Церкви ей уже звонили, просили забрать тело. Но нужно выкопать могилу, все приготовить. Поэтому поедет в сельсовет просить помощи.

В Гостомеле пока еще только начинают наводить порядок, тут тоже много сгоревшей техники, пострадавших от бомбежек домов. Женщина живет в доме без окон и дверей, спит в одежде, потому что очень холодно. Ей нужна помощь хотя бы волонтеров, которые могут застеклить окна и поставить двери. Раньше всем этим занимался погибший сын.