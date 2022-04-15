В Буче россияне расстреляли мать с детьми, отцу оторвало ногу: что известно о похороненных у церкви

В Буче рядом с церковью, где в братских могилах хоронили убитых российскими оккупантами украинцев, есть отдельная могилка. Над ней стоит деревянный крест. А на нем начертаны имена семьи погибших – Маргарита Чикмарева и ее сыновья Матвей и Клим.

Часто к этому месту захоронения приходит пожилая женщина, которая горько плачет. Это бабушка детей и свекровь Маргариты.

33-летняя Маргарита и 43-летний Александр Чикмаревы родом из Донецка. Они выросли в одном селе Донецкой области. Саша старше Риты на 10 лет и сначала не обращал на нее внимания, считал еще маленькой.

А уже после того, как она закончила институт, они стали встречаться и вскоре поженились. У них родился первый сын Матвей. Война на Донбассе застала их, когда Матвей был еще маленьким. Однако как только ему нужно было идти в первый класс, Маргарита и Александр решили перебираться на мирную территорию.

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"Они оба украиноязычные и не хотели, чтобы их сын шел в школу "ДНР". Переехали в Бучу, жили в доме вместе с родителями Саши. У них уже родился второй сын – Клим.

Папа Маргариты остался в Донецкой области, мамы у нее не было, она умерла, когда Рита была маленькой. Ее воспитывали отец и бабушка. После декрета тут она работала в Бучанском городском совете, потом в сельсовете Гостомеля, Саша же работал менеджером по продаже молочных продуктов", – вспоминает ее подруга.

Война застала их в Буче. Сначала никто не думал, что в городок придут российские оккупанты и будут так зверствовать. А потом уже было поздно.

"Мы с ней все время разговаривали по телефону. В первый день войны я позвонила Маргарите, она говорила, что они хотели бы уехать. Потом она писала, что это уже невозможно. 4 марта Маргарита написала, что они с детьми все-таки попробуют выехать. Я еще говорила им, чтобы они повесили на машину белый флаг, написали "дети". У их машины окна не были тонированы, так что враг прекрасно видел, что в машине дети", – говорит подруга.

5 марта в 6 часов утра они выехали и связь с ними пропала. Подруга говорит, что набирала номер Риты, но она не отвечала. Потом звонила Саше, Матвею, но все время тишина. Родные не знали, где они.

7 марта в одной из групп в Facebook папа Саши написал, что пропала семья и попросил помощи в поисках. Откликнулся один из волонтеров, написал, чтобы с ним связались.

Он и сообщил, что автомобиль был расстрелян российскими оккупантами. "Они от дома отъехали на каких-то 800 метров. Маргарита и дети погибли на месте. А Саша получил сильное ранение и остался без ноги. Он был в больнице, связался только с кумом и сказал ему, что у него больше нет семьи. Они оба так любили своих сыновей! Я иногда думаю, что хорошо, что Рита не видела Матвея и Клима мертвыми, она бы не перенесла этого", – со слезами рассказывает подруга.

Саша связался с соседями и попросил их похоронить жену и детей. Несмотря на опасность, соседи выполнили его просьбу, они похоронили маму с сыновьями возле церкви.

Маргарите навсегда будет теперь 33 года, до своего дня рождения 27 марта она не дожила три недели. А 13 апреля младшему Климу исполнилось бы 5 лет, а летом старший Матвей отметил бы свое 10-летие.

"Матвей был очень одаренным мальчиком. Он учился в школе с углубленным изучением иностранных языков. Хорошо знал математику, физику, уже писал какие-то компьютерные программки. Он был не по годам развит", – говорит подруга Маргариты.

Друзья Клима никак не могут поверить, что его больше нет среди них. Но они теперь точно знают, что россияне убивают даже детей.

"Клим ходил с моим сыном в ясли, часто они играли вместе, перед войной мы ходили в параллельные клубы на футбол – он в команду "Шахтера", мой сын – в Академию Алиева. Пусть за это придет справедливая расплата тем, кто совершил это убийство, кто отдал этот приказ! Как и за все жертвы и разрушения во время этой тупой, безжалостной, нереально жестокой и лживой путинской войны против Украины. Виноват каждый, кто приказал, кто действовал и кто молчал!" – написала мама маленького друга Клима Леся Шутко.

"Моя Анечка ходила в один садик с Климом, они дружили. Однажды Клим даже сделал Ане предложение и принес детское колечко. Теперь я просто не знаю, что ответить дочке, когда она спросит про своего друга", – вспоминает Олеся Зинченко.

"Мой сын Мирон ходил с Климом в одну группу в садике. Это очень светлый и жизнерадостный ребенок. Когда я узнала про эту ужасную новость, плакала на кровати. Подошел сын и увидел фото Клима, он спросил: "Мама, это же Клим! Ты чего плачешь? Его убили россияне?" Я не знала, как это пояснить ребенку. Мы сами бежали под обстрелами. В это очень трудно поверить, особенно детям", – говорит еще одна мама Юлия.