В Буче российский снайпер застрелил полицейского: тело обнаружили только сейчас

Спасатели продолжают эксгумировать тела погибших жителей Бучи Киевской области. 10 апреля были обнаружены останки лейтенанта Нацполиции, который был застрелен вражеским снайпером.

Об этом рассказал глава Киевского управления Андрей Небитов на своем Facebook. При жизни его коллега и подчиненный Юрий Чабах выполнял обязанности оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против лица отдела криминальной полиции Бучанского районного управления.

"Выражаем соболезнование близким нашего коллеги. Гордимся каждым полицейским, преданно защищающим украинских граждан, порой даже ценой собственной жизни", – написал он, напомнив, что герои нашей страны не умирают.

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Напомним, что страшные зверства, которые производили оккупанты из РФ в Буче, навсегда останутся "черной страницей" украинской истории. Жители, которым удалось спастись, рассказывают о жестокости, цинизме и мародерстве армии "освободителей".

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