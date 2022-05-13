В Буче российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки

В освобожденной от российских оккупантов Буче продолжают находить взрывоопасные предметы. Один из таких случаев произошел с местной жительницей, которая обнаружила гранату в фортепиано своей дочери.

К счастью, граната не сработала – ее вовремя обезвредили специалисты. Об этом случае в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жительница Бучи Татьяна Монько рассказала, что по возвращению домой обнаружила в разгромленном рашистами жилье еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала. В фортепиано ее 10-летней дочери оказалась спрятана граната ВОГ-25П.

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"Рашистские выродки, как всегда, проявили верх цинизма – вложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано, принадлежащее ее десятилетней дочери. Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату", – сообщил Геращенко.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала убийства мирных жителей в Буче. По ее словам, особой жестокостью отличились кадыровцы и оккупанты бурятской национальности.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области нашли 1187 тел мирных жителей, погибших от рук войск страны-агрессора. Более 200 человек считаются пропавшими без вести.