В Буче появилось кладбище расстрелянных авто украинцев: печальные кадры

В Буче, которая находилась под контролем российских оккупантов, появилось кладбище автомобилей. Туда свозят расстрелянные захватчиками машины мирных жителей города.

На данный момент на площадке уже можно насчитать несколько десятков транспортных средств. Кадры, снятые с дрона, опубликовал в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В Буче и на ее окраинах россияне без разбора расстреливали машины безоружных украинцев. Жизни многих их них оборвались именно в тот момент, когда люди пытались уехать из зоны боевых действий либо же наоборот пытались доставить местным жителям гуманитарную помощь.

Теперь все машины с простреленными окнами и дверями, а также полностью сожженные авто стягивают в одно место, которое станет очередным свидетельством и напоминанием о зверствах и военных преступлениях оккупантов.

Особняком на этом кладбище машин стоит сожженная бронетехника.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество убитых российскими оккупантами мирных жителей в Буче на Киевщине, о которых уже известно, превысило 400 человек.

Именно столько тел найдено за прошедшее с тех пор, как город освободили защитники Украины, время. На всех них – следы пыток и насильственной смерти.