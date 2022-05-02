В Буче оккупанты хотели расстрелять раненого ребенка, чтобы его не везли в больницу, – волонтер

Во время оккупации города Буча на Киевщине россияне жестоко расстреливали мирных жителей. Они хотели убить даже раненую маленькую девочку, которую везли в больницу Киева – машину с потерпевшей не пропускали через блокпост.

Об этом изданию "Гордон" рассказал волонтер, журналист и правозащитник из Казахстана Константин Гудаускас, который уже три года живет в Украине. Мужчина опасался, что пострадавший ребенок с осколочным ранением головы умрет прямо у него в машине.

"Я был напуган, как никогда: девочка без сознания, под кислородом, я опасался, что она умрет у меня в машине. Орки меня держали на блокпосту полтора часа. Даже не могу вспомнить, сколько раз они наводили на раненого ребенка оружие и говорили: "Давай мы ее убьем, и тебе никуда не нужно будет ехать", – сказал Константин.

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Волонтер рассказал, что он смог убедить военных РФ пропустить машину. Для этого мужчине пришлось взывать к вере оккупантов в бога и просить их позволить ему спасти ребенка.

"Я им все время твердил: "Если бы это были ваши дети или ваши старики, я бы за ними тоже поехал. Я вырос в Казахстане. В степи жизнь священна. Нельзя в беде бросать людей. Я считаю, что должен помогать", – говорил военным РФ он. В итоге именно эти слова и возымели эффект на солдат страны-агрессора.

Константин Гудаускас отметил, что при общении с оккупантами ему везло далеко не всегда, не каждый раз удавалось с ними договориться. Его машину останавливали, самого мужчину обыскивали, бывало, даже стреляли над головой или под ноги. Россияне считали, что он может работать на СБУ или ВСУ.

"Пытался в экстремальных ситуациях выкрутиться. Но были и очень опасные моменты. Однажды они пустили очередь над машиной из боевой машины десанта (БМД). Я стоял возле забора. Шла колонна, впереди БМД, а за ними три КамАЗа с трупами. Россияне были очень злые. Тогда мне сильно досталось, меня запинали ногами по спине, по почкам, по голове. Я понимал, что украинцы их лупят как следует, а они вымещают злость. Сейчас я к этому отношусь с юмором, но тогда было совсем не до смеха", – добавил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время оккупации Бучи российские военные убили мужчину на глазах его жены, а потом выгнали женщину с пожилым отцом на улицу. Тело погибшего около месяца пролежало рядом с другими трупами.