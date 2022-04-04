В Буче мать похоронила во дворе убитую россиянами дочь: женщину застрелили прямо возле калитки. Видео 18+

Жительница Бучи Киевской области Антонина Помазанко показала место захоронения своей дочери. Ее убили российские оккупанты.

Об этом в Telegram пишет журналист Денис Казанский. Женщину застрелили прямо возле собственного дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жительница Бучи Антонина Помазанко показывает тело дочери. Она была застрелена российским солдатом в первый день оккупации города. Женщина вышла за калитку посмотреть на колонну техники, и ее застрелили без всякой причины", – прокомментировал видео журналист.

Видео дня

Напомним, что в освобожденной от российских оккупантов Буче были обнаружены тела мирных граждан, которых застрелили захватчики. У некоторых их них были связаны руки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее были показаны первые кадры из города. В частности, на них продемонстрировали командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты и улицу, на которой валяются вещи мирных жителей.

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