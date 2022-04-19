В Буче армия Путина применила смертоносное оружие времен Первой мировой войны. Фото

Российские войска во время обстрелов Бучи применяли смертоносные металлические дротики времен Первой мировой войны – флешеты. Ими начиняли снаряды, которыми потом бомбили жилые дома в пригороде Киева (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца новости).

Местные жители обнаружили сотни таких дротиков, они утверждают, что снаряды разрывались прямо над жилыми домами, и маленькие детали рассыпались по всей округе. Технически такое оружие не запрещено международной конвенцией, но поддается критике экспертами из-за неизбирательного характера поражения, сообщает The Daily Mail.

По утверждению экспертов правовой организации Amnesty International, такой вид оружия нельзя использовать среди плотной застройки, в жилых кварталах. Обычно их применяют на открытой местности для уничтожения живой силы противника. В гражданском городе Буча, где не было скопления украинских защитников в одном месте, не было смысла сбрасывать снаряды с флешетами.

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Как отмечается, в Андреевке, расположенной всего в нескольких километрах от Бучи, после отхода оккупантов были обнаружены 122-мм снаряды ЗШ1 – одни из немногих, которые можно загрузить флешетами.

В пресс-службе Сухопутных войск Украины проинформировали, что наши военные не используют снаряды с дротиками.

Флешеты – острые, похожие на гвоздь, снаряды длиной в 2,5 см с плавниками на одном конце для большей аэродинамики, часто использовались в Первой мировой войне. Они предназначены для разбрызгивания шрапнели в виде конуса шириной до 275 метров, который уничтожает пехоту противника, нанося раны.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские военное руководство из-за нехватки живой силы для ведения боевых действий в Украине использует не только призывников, но и проводит принудительную мобилизацию мужчин в ОРДЛО. Таким солдатам, например, даже выдают оружие, изобретенное еще в XIX столетии – винтовку Мосина.