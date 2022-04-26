В Британии заявили, что Украина может легитимно атаковать цели в России, и назвали причину

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право атаковать цели в России. По его словам, это возможно делать из-за нарушения РФ украинских границ и военного вторжения в нашу страну.

Он подчеркнул, что первоочередными целями могли бы стать логистические линии. Об этом Хиппи рассказал в эфире Times Radio.

По мнению Хиппи, для Украины совершенно законно нацеливаться на военные объекты в России, чтобы нарушить логистику. В частности, он рассказал, что среди таких целей также могут быть запасы топлива и боеприпасы российских оккупантов.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в своих границах, а потом другая страна решила нарушить эти границы и ввести в страну 130 тысяч военнослужащих. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – заявил Джеймс Хиппи.

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Кроме того, Хиппи уверен, что, атаковав военные цели в РФ, Украины нарушила бы логистику военной техники врага, что позволило бы уменьшить количество смертей на украинской земле.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что дипломатические переговоры с Россией о конце войны против Украины, скорее всего, провалятся. Политик сравнил их с договоренностями с крокодилом и подчеркнул, что именно поэтому жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать ВСУ.