В Британии рассказали, чего может добиваться Россия провокациями в Приднестровье, и назвали это стратегической ошибкой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал провокации российских спецслужб в непризнанном "Приднестровье" стратегической ошибкой. При этом он считает, что президент страны-агрессора Путин может продлить войну за пределы Украины.

Глава оборонного ведомства объясняет такие действия РФ отчаянными шагами из-за провала в Украине. Об этом сообщает издание Sky News.

По словам Уоллеса, российский президент всегда имел амбиции вторгнуться в соседнюю страну. Также он считает Путина "этническим националистом".

"Очевидно, что есть группы других русскоязычных, которые он потенциально чувствует так же, как нацисты чувствовали себя во время Второй мировой войны – что они владеют этими людьми", – говорит Уоллес.

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Британский министр обороны добавил, что лидер страны-агрессора пытается "почти в отчаянии" расширить конфликт угрозами и потенциальными фальшивыми атаками в так называемой "Приднестровской республике". Впрочем, Уоллес считает такие действия РФ стратегической ошибкой.

Напомним, что 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы вблизи здания, где расположены офисы так называемого "МГБ" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР. Днем позже взрывы прогремели также на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья. Были взорваны две вышки

В свете недавних заявлений Минобороны РФ о том, что вторая фаза путинской "спецоперации" в Украине предполагает выход к границе Приднестровья, события в Тирасполе выглядели похожими на очередную провокацию России, целью которой является создание новой причины наступления. Доказательства того, что так и есть, предоставила украинская разведка.

Президент Молдовы Майя Санду возложила ответственность за взрывы на силы изнутри региона, не контролируемого конституционными властями. По ее убеждению, они настроены втянуть Приднестровье в войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой ПМР на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычно огромные пробки.