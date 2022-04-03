В бою на Луганщине погиб украинский писатель Юрий Руф. Фото

В боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб Юрий Руф. Он был писателем и поэтом.

Об этом в Facebook сообщил участник добровольческого движения ОУН Антон Петривский. Руф с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел добровольцем на фронт (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Он, будучи резервистом второй группы, сразу после полномасштабного вторжения РФ пошел добровольцем. Воевал в рядах львовской 24-й бригады на Луганщине.

Две недели назад – 19 марта – Руф опубликовал последний пост. Это был стих.

У него остались две дочери и жена.

Юрий Руф был украинским поэтом, писателем, ученым, общественным деятелем и основателем литературного проекта "Дух Нации".

Среди его публикаций: "Багряная лирика" (2012), "Время Революции" (2014), "На рубеже эпох" (2015). Поэзию Юрия включали в украинские современные поэтические сборники "Голос крови" (2013) и "Эхо свинцовых громовиц" (2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области погиб бывший мэр города Смела Черкасской области Алексей Цыбко. 31 марта он был смертельно ранен во время освобождения Бучи от войск страны-агрессора.

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