В боях за Украину погиб "киборг" Руслан Боровик с позывным "Багдад". Фото

В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Руслан Боровик. Мужчина защищал нашу страну с 2014 года, прошел через ад в Донецком аэропорту, и после полномасштабного вторжения РФ отправился на фронт в первый же день, 24 февраля.

О трагической гибели "Киборга" в Facebook сообщила журналистка Андриана Била и другие украинцы, которые были знакомы с военнослужащим.

Боровик дважды принимал участие в миссиях в Ираке в 2004-2005 годах, поэтому позже и получил позывной "Багдад" (столица этой страны). Потом мужчина много лет работал инкассатором в банке.

В 2014 году он был мобилизован в ряды ВСУ, проходил службу в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (теперь Десантно-штурмовые войска), был гранатометчиком. Во время боев за ДАП "Багдад" был ранен в ногу.

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У него осталась жена и двое маленьких дочек. В частности, в 2020 году в День Независимости 24 августа его дочь Анна приняла участие в Марше защитников Украины.

Также Боровик увлекался искусством фотографии. Даже во время тяжелых боев он находил возможности сделать несколько кадров на память. Выставки его работ даже проходили в стенах Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на войне против РФ погиб 22-летний американец Вилли Джозеф, который захотел защищать Украину. У бойца осталась жена и маленький ребенок.