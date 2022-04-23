В боях за Мариуполь ликвидировано большинство 'народных милиционеров' из ОРДО – разведка

Украинские воины ликвидировали или ранили практически всех "народных милиционеров" ОРДО. Большинство из них погибли в боях под Мариуполем, там уничтожены около 1000 военнослужащих, среди которых – и курсанты.

Теперь российским оккупантам гораздо сложнее будет проводить принудительную мобилизацию на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведчиков, в так называемой "ДНР" "народных милиционеров" практически не осталось. Большинство из них погибли под Мариуполем.

"В боях на мариупольском направлении оккупанты задействовали весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД", - отметили в ГУР МОУ.

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Только под Мариуполем ликвидировано около 1000 военнослужащих "МВД ДНР", среди них - 26 курсантов. Более 2800 человек получили ранения разной степени тяжести, а потому - не могут ни продолжать воевать против Украины, ни "обеспечивать общественный порядок" на оккупированных территориях.

На других направлениях ликвидировано около 500 "народных милиционеров", санитарные потери оцениваются в 2100 человек.

"Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию", - говорят разведчики.

В ОРДО также взялись за любимое дело – поиск виновных. "Министр внутренних дел ДНР", по данным ГУР, распорядился начать служебное расследование по факту потерь среди личного состава. Его фигурантами являются начальник "Донецкой академии МВД" и начальники аппарата "ВВ МВД".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "мобилизованные" в ОРДЛО используют дырявые бронежилеты, которые забирают у погибших российских оккупантов. Россия не считает нужным обеспечивать местных боевиков ни защитой, ни оружием.

При этом "мобилизуют" оккупанты всех без разбора. Известны факты втягивания в войну против Украины подростков и молодежь из ОРДЛО уже погибли. Такие данные обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова.