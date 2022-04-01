В боях против оккупантов погибли оба сына известного добровольца, сбежавшего из РФ из-за репрессий. Фото

В бою с российскими оккупантами погибли оба сына добровольца из Калушского района Ивано-Франковской области Олега Бутусина. Семья россиянина-добровольца переехала в Украину в 2014 году.

Отец семейства защищал Украину на Донбассе тогда, а его сыновья, Роман и Леонид, отдали жизнь за наше государство сейчас. О потере сообщили местные журналисты издания Калушский Формат.

"В бою с оккупантами погибли оба сына добровольца из Калущины Олега Бутусина. На войне погибли Роман и Леонид Бутусины. Они были сыновьями известного добровольца Олега Бутусина – уроженца России, который вместе с семьей в 2014 году переехал на Прикарпатье, принимал участие в войне на Донбассе на украинской стороне", – отметили журналисты.

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Они также привели слова соболезнования семье Бутусиных, сказанные начальником отдела Министерства по делам ветеранов области Владимиром Веркальцем.

"В мире нет таких слов, которыми можно было бы утешить боль семьи Бутусиных из Калушского района, получивших самую трудную новость: в боях с оккупантами погибли сыновья Роман и Леонид. Надежда теплилась до последнего, что живы, но: печаль и боль, слезы и горе. Спасибо вам, наши защитники Украины. Пусть Господь поможет родным перенести боль потери, а мы должны сделать все, чтобы память о каждом герое была вечной", – отметил Веркалец.

По данным журналистов, многодетная семья Бутусиных уехала в 2014 году из российского Владивостока из-за политических репрессий. Глава семьи Олег Бутусин неоднократно публично обвинял Путина в упадке страны и политике геноцида.

Пристанище семья нашла на Ивано-Франковщине. Олег Бутусин воевал с российскими оккупантами на Донбассе в составе Добровольческого Украинского корпуса. Поэтому ФСБ России возбудило против него уголовное дело за терроризм.

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