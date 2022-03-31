В боях под Киевом погиб 'киборг'-десантник Тарас Коваль с позывным 'Вальтер'. Фото

Украина в войне против российских оккупантов потеряла еще одного защитника. В боях под Киевом 29 марта погиб десантник Тарас Коваль с позывным "Вальтер", участник обороны Донецкого аэропорта в 2014-м.

Печальным известием поделился основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в Facebook. Он подчеркнул, что на этой войне погибло уже несколько его хороших знакомых (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Но Тарас Коваль был особенным. Он был одним из героев легендарного календаря с "киборгами", – рассказал активист.

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По его словам, также "Вальтер" был смелым и большим ботаном в оружии – всегда был готов дать лекцию о нем, даже если об этом не просили.

"Честный, чистый, порядочный, простой и хороший парень. Десантник. В 2014 году прошел почти все, начиная с ДАП. Остался таким же спокойным флегматом. Любил и был благодарен "Вернись живым". Не умел врать, потому что все было написано на его честном немного детском лице. Вчера он погиб под Киевом, защищая нас с вами", – добавил Дейнега в посте от 30 марта.

Известно, что осенью 2015 года "Вальтер" водил конвой в Донецкий аэропорт, был наводчиком, руководил любимым БТРом с ласковым названием "Ласточка", который спасал его жизнь. Он признавался, что на войне воины "не убивают людей, а уничтожают противника".

"Мне нужно, чтобы моя земля, Украина, была свободна от этих всех маргиналов и подонков. Мне нужно отомстить за всех тех ребят, которые сюда пришли по зову сердца. Которые оставили своих детей и жен, сыновей, дочерей, родителей. Они сюда пришли и погибли, потому что верили в это", – рассказывал "Вальтер" в интервью, воюя на Донбассе.

Дейнега отметил, что не хочет, чтобы, узнав о смерти "киборга", украинцы испытывали к нему жалость. По его словам, будучи живым, сам Герой такого не оценил бы. Зато призвал чувствовать ярость.

"Пусть она проникнет в каждую клетку. И что бы вы сейчас ни делали – делайте это лучше и больше. Даже если вы просто ходите на работу. Делайте ее лучше. Платите налоги. Помогайте армии. Готовьтесь защищать свой город или село. Пусть ярость выжжет у вас страх, слабость, нерешительность, уныние. Чтобы ваша рука не знала колебания, когда придет ее время", – обратился к украинцам основатель "Вернись живым".

Как сообщал OBOZREVATEL, под Николаевом, уничтожая вражеский десант, погиб старший лейтенант Андрей Хоменко. Под его командованием украинские воины убили около 30 оккупантов. За особое мужество и верность военной присяге защитник был удостоен звания Герой Украины посмертно.

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