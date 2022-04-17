В Боровой на Харьковщине РФ 'назначила' свою 'власть', оккупанты перемещаются на Донбасс

В оккупированном поселке Боровая в Харьковской области захватчики поставили свою "администрацию" из местных коллаборантов, сами же частично выдвигаются в направлении Донетчины. Местные жители лишены связи и интернета, часть граждан Боровского территориального общества также не имеет электроэнергии и газа.

Оккупанты устроили в населенных пунктах общины настоящий террор. О ситуации сообщили в Боровском поссовете.

По данным местных властей, вся территория Боровской общины, в которую входит ряд населенных пунктов, оккупирована российскими войсками. Из-за отсутствия связи невозможно установить, сколько местных жителей было ранено или убито оккупантами. Также неизвестно, сколько людей пострадали в результате расстрела путинской армией автобуса с местными жителями, пытавшимися эвакуироваться. Известно, что погибли тогда семь местных жителей. Кто был госпитализирован с ранениями, установить не удалось.

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"Значительная часть российской техники постепенно выходит из общины в направлении Донецкой области. Есть информация, что часть убитых российских военных похоронена у дороги на окраине Чернещины. По имеющейся информации в Боровой оккупанты разместились в зданиях поселкового совета, дворце культуры, больницы (в частности, в терапевтическом отделении), в домах некоторых местных предпринимателей. Назначили оккупационные власти из числа местных коллаборантов, которые теперь должны координировать процессы в общине. Данные по персоналиям уточняются", - сообщили в поселковом совете Боровской ОТГ.

По данным, которые удалось получить местным властям, в населенных пунктах общины оккупанты развернули настоящий террор в отношении местных жителей. Больше всего свирепствуют рашисты в селах на юго-востоке общины.

"Оккупанты врываются в дома граждан, которые вынуждены были выехать из общины в связи с оккупацией, проводят обыски, забирают технику и ценные вещи, иногда выносят полностью все. Были случаи вбрасывания боевых гранат в погребы в домовладениях мирных жителей", - рассказывают представители местной власти.

Нашлись в общине и предатели. Пока известно о нескольких местных жителях, которые сотрудничают с оккупантами, выдают им информацию об односельчанах, наводят на дома, которые можно обворовать, помогают в обустройстве и организуют быт оккупантов. Один из коллаборантов указал россиянам малоизвестный путь, ведущий в Донетчину.

"Через села, расположенные в северной части Боровщины, россияне прошли транзитом без заметных разрушений. Ощутимые разрушения получил юг общины. Полностью отсутствует связь с психоневрологическим интернатом, где находится около 200 пациентов", - констатируют в Боровском поселковом совете.

Активные боевые действия, говорят представители местных властей, постепенно перемещаются в Донецкую область. Вместе с тем в общине есть огромные проблемы с продовольствием и медикаментами.

"Остро стоит вопрос доставки медикаментов в Боровскую больницу, в частности анестезии, и гуманитарной помощи населению в виде лекарств, продуктов питания, средств гигиены и других товаров первой необходимости", - говорят в Боровском поселковом совете.

Разрешить гуманитарный кризис местные власти пытаются разрешить с помощью международных организаций. Также ее представители просят украинские власти на уровне области и государства помочь эвакуировать людей с оккупированных территорий Харьковщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ провели успешную контратаку и обросили оккупантов в районе Кременная – Рубежное в Харьковской области. Так, украинские защитники создают угрозу российской группировке под Изюмом.