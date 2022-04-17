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В Бородянке женщина помогла выжить людям под завалами дома, принося воду и еду

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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47,1 т.
В Бородянке женщина помогла выжить людям под завалами дома, принося воду и еду

Жительница Бородянки Татьяна Петриченко в течение четырех дней кормила людей, попавших под завал дома во время обстрела города российскими военными. Она передавала им через щель в стене еду и воду.

О героине стало известно из слов ее знакомых. Женщина призналась, что найти выживших среди развалин ей помогла собака Машка. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Татьяна кормила заблокированных под завалами людей.

"Она побежала через дорогу к первому дому и давай сунуть голову вниз. Я ей говорю: "Иди сюда!". Она подбегает, хватает меня за левую ногу, за штаны и тянет меня к парадному. А я иду еще и матерюсь, говорю: "Ты с ума сошла?" Люди и услышали, начали кричать", – рассказывает Татьяна.

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Таким образом, она нашла первых заблокированных людей. Дальше прошлась возле завалов и смогла докричаться до других. В общей сложности их оказалось восемь. В тот момент они уже 4 дня сидели без воды и еды. Женщина принесла пострадавшим свои запасы и передала через щель. Воду набрала из колодца.

Татьяна признается, что вынесла из дома все продукты, которые у нее были. В последний день оккупации даже пришлось есть хлеб, который женщина достала из помойки. Однако уже после освобождения Бородянки волонтеры завезли продукты и кормить заблокированных людей стало легче. А еще позже спасателям удалось их достать из-под завалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бородянке под завалами работники ГСЧС обнаружили тела более 40 человек.