В Бородянке женщина помогла выжить людям под завалами дома, принося воду и еду

Жительница Бородянки Татьяна Петриченко в течение четырех дней кормила людей, попавших под завал дома во время обстрела города российскими военными. Она передавала им через щель в стене еду и воду.

О героине стало известно из слов ее знакомых. Женщина призналась, что найти выживших среди развалин ей помогла собака Машка. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Она побежала через дорогу к первому дому и давай сунуть голову вниз. Я ей говорю: "Иди сюда!". Она подбегает, хватает меня за левую ногу, за штаны и тянет меня к парадному. А я иду еще и матерюсь, говорю: "Ты с ума сошла?" Люди и услышали, начали кричать", – рассказывает Татьяна.

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Таким образом, она нашла первых заблокированных людей. Дальше прошлась возле завалов и смогла докричаться до других. В общей сложности их оказалось восемь. В тот момент они уже 4 дня сидели без воды и еды. Женщина принесла пострадавшим свои запасы и передала через щель. Воду набрала из колодца.

Татьяна признается, что вынесла из дома все продукты, которые у нее были. В последний день оккупации даже пришлось есть хлеб, который женщина достала из помойки. Однако уже после освобождения Бородянки волонтеры завезли продукты и кормить заблокированных людей стало легче. А еще позже спасателям удалось их достать из-под завалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бородянке под завалами работники ГСЧС обнаружили тела более 40 человек.