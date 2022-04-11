В Бородянке разобрали завалы еще двух домов: найдено 7 тел. Фото

Уже шестой день подряд спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разбирают завалы разрушенных российскими оккупантами жилых домов в Бородянке. 11 апреля под ними были найдены 7 погибших мирных жителей.

Всего за неделю поисков из-под завалов в Бородянке извлекли уже 19 тел. Об этом сообщает ГСЧС.

В течение дня работы спасателей 11 апреля удалось разыскать под развалинами многоэтажек в Бородянке еще 7 тел убитых Россией украинцев.

К поисковым работам привлечены 226 сотрудников ГСЧС и 42 единицы техники.

Присоединяются также добровольцы, которые приехали в Бородянку из Киева, чтобы разыскивать жертв путинской агрессии против Украины. Сегодня добровольно искать тела приехали 40 киевлян.

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Число найденных под завалами безвинно убитых украинцев достигло уже 19 человек.

Поисковые работы продолжаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области известно о 400 убитых, которых пытали, еще 200 человек исчезли в Бородянке.

Значительная часть из них может оставаться под завалами разрушенных домов. Эти дома были уничтожены еще в первые дни после вторжения - и на протяжении всего времени оккупации путинские изверги не позволяли местным жителям спасти из-под завалов еще живых в начале земляков.

Люди, которые скрывались в подвалах домов и были похоронены под руинами, умирали в страшных мучениях.