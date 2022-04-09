В Бородянке под завалами дома оказалась семья преподавателя, родные все еще надеются на чудо

В Бородянке под Киевом волонтеры и спасатели продолжают разбирать завалы домов, которые разрушились после российских авианалетов еще в первых числах марта. Под ними находят погибших людей. Но родные до последнего надеются на то, что еще есть выжившие.

Среди тех, кто оказался под завалами разбомбленного дома по улице Центральной семья Бобровских – мама Галина, отец Марко и сын Максим. Почти месяц российские захватчики не давали возможности людям подогнать технику и начать спасательные работы.

Подробнее об этом в материале OBOZREVATEL.

Трагедия в Бородянке Киевской области произошла 2 марта. Утром российские пилоты совершили авианалет на главную улицу в этом населенном пункте – Центральную. По рассказу очевидцев, самолеты шли на низкой высоте и сбрасывали бомбы на многоэтажные дома.

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В результате панельки были разрушены. Семья Бобровских проживала в доме № 359.

"В то утро мои теща и тесть как раз находились в квартире Бобровских. Тесть за пять минут до бомбежки вышел в гараж, а теща и Бобровские собирались спускаться в подвал. Точно мы не знаем успели ли они туда уйти или нет", – рассказывает друг семьи Роман Оникиенко.

По его словам, это был уже не первый авианалет на Бородянку. В то утро на низкой высоте летели два российских самолета – один из них точно сбрасывал бомбы на все дома на улице Центральной, а второй его сопровождал.

"Бомбы попали и на этот 9 этажный дом, средние секции рухнули. Мой тесть чудом выжил, он был в 50 метрах от дома, его отбросило взрывной волной. После этого он пришел к нам, все рассказал. Связи с теми, кто был в доме, не было все это время", – рассказывает Роман.

На этой улице шли тяжелые бои между нашими теробороновцами и российскими оккупантами, под обстрелами разбирать завалы было невозможно. А потом россияне намеренно не давали технике подойти к этим домам. С ними пробовали договориться, но все бесполезно.

Только когда оккупантов выгнали из Бородянки люди смогли приступить к разбору.

Марко Бобровский работал заместителем директора Лицея "Универсум". Его супруга Галина была врачом-терапевтом амбулатории семейной медицины в Бородянке, сын Максим – студент.

Сотрудники лицея весь месяц переживали за судьбу своего коллеги Марка Владимировича и его родных. Каждый день друзья на страничке лицея задавали вопрос: "Есть ли новости?" Но новостей не было.

Только когда российские оккупанты покинули Бородянку стало возможно заниматься разбором завалов. Сейчас в Бородянке работают волонтеры, сотрудник ГСЧС как области, так и Киева. Проблема только с тяжелой техникой.

По словам Романа, в Бородянке сейчас возле каждого дома стоят краны, которые по частям пытаются разобрать завалы.

Сложность работ в этой многоэтажке заключается в том, что на высоте зависли панели, которые могут рухнуть в любой момент. Их нужно снять. Друзья и коллеги Бобровских собрали деньги на аренду крана, однако в самый последний момент хозяин поднял цену – до 70 тысяч гривен за два дня работы.

Такое иначе как мародерством не назовешь. Сейчас завалы решили разбирать без крана.

"Сегодня уже определились где может находиться эпицентр, поскольку почувствовали запах. Осталось пройти немного, думаю, завтра уже спасатели смогут туда опуститься", – говорит Роман.

Конечно, каждый надеется на чудо, что его близкие живы. Но смерть людей лежит на совести российских военных – тех, кто бомбил мирный город, и тех, кто не давал возможности проводить спасательные работы.

Это еще одно военное преступление, которое должно быть расследовано, а его виновники осуждены.