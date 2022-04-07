В Бородянке из-под завалов двух домов достали 26 погибших, есть случай сексуального насилия, – Венедиктова

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
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В Бородянке из-под завалов двух домов достали 26 погибших, есть случай сексуального насилия, – Венедиктова

Бородянка – самый разрушенный город Киевской области, который российские фашисты превратили в руины. Их целью было исключительно гражданское население, ведь в городе нет ни одного военного объекта. Жертвами военных преступлений России стали женщины, дети, пожилые люди. Среди них и те 26 погибших, тела которых извлечены из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов.

Об этом рассказала генеральная прокурорка Ирина Венедиктова в Facebook. Она обнародовала жуткие фото, которые демонстрируют, что путинские нацисты сделали с Бородянкой.

"По Бородянке били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами". Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещенная кассетная бомба, возле дороги – сожженная транспортная заряжающая машина "Смерча" которая летит до 90 километров и несет смерти и руины", – рассказала об увиденном генпрокурор.

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Венедиктова отметила, что сейчас сложно предсказать количество жертв в этом городе.

"Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлекли 26 тел. Авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей", – рассказала она.

Генеральный прокурор отметила, что руины Бородянки разбирают спасатели, а параллельно с ними работают следственно-оперативные группы.

"Нам нужно зафиксировать, доказать и наказать за каждое военное преступление и преступление против человечности, совершенное на нашей земле. Оккупанты целенаправленно истребляли мирное население: убивали, пытали и мордовали. Есть здесь в Бородянке уже подтвержденный факт сексуального насилия", – отметила Венедиктова.

Доказательную базу военных преступлений России для государственных и интернациональных судов собирают прокуроры, сотрудники милиции и СБУ, специалисты из 5 областей.

"Прибыл в Бородянку помогать нам и известный эксперт по международному уголовному праву Вейн Джордаш. Он, как и многие признанные специалисты, присоединился к нашему юридическому фронту. Весь мир стремится к миру и справедливости. И Россия ответит за каждый свой смертоносный шаг", – отметила Венедиктова.

Так выглядит Бородянка после "русского мира"
Разбомбленные многоэтажки
Спасатели разбирают руины Бородянки
Сожженная транспортная машина "Смерча"
Кассетная бомба
Памятник Т. Шевченко со следами от снаряда
Разрушенные жилые дома
Ирина Венедиктова в Бородянке

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с человеческими жертвами не в Бучи – в Бородянке все еще хуже.