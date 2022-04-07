В Бородянке из-под завалов двух домов достали 26 погибших, есть случай сексуального насилия, – Венедиктова

Бородянка – самый разрушенный город Киевской области, который российские фашисты превратили в руины. Их целью было исключительно гражданское население, ведь в городе нет ни одного военного объекта. Жертвами военных преступлений России стали женщины, дети, пожилые люди. Среди них и те 26 погибших, тела которых извлечены из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов.

Об этом рассказала генеральная прокурорка Ирина Венедиктова в Facebook. Она обнародовала жуткие фото, которые демонстрируют, что путинские нацисты сделали с Бородянкой.

"По Бородянке били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами". Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещенная кассетная бомба, возле дороги – сожженная транспортная заряжающая машина "Смерча" которая летит до 90 километров и несет смерти и руины", – рассказала об увиденном генпрокурор.

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Венедиктова отметила, что сейчас сложно предсказать количество жертв в этом городе.

"Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлекли 26 тел. Авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей", – рассказала она.

Генеральный прокурор отметила, что руины Бородянки разбирают спасатели, а параллельно с ними работают следственно-оперативные группы.

"Нам нужно зафиксировать, доказать и наказать за каждое военное преступление и преступление против человечности, совершенное на нашей земле. Оккупанты целенаправленно истребляли мирное население: убивали, пытали и мордовали. Есть здесь в Бородянке уже подтвержденный факт сексуального насилия", – отметила Венедиктова.

Доказательную базу военных преступлений России для государственных и интернациональных судов собирают прокуроры, сотрудники милиции и СБУ, специалисты из 5 областей.

"Прибыл в Бородянку помогать нам и известный эксперт по международному уголовному праву Вейн Джордаш. Он, как и многие признанные специалисты, присоединился к нашему юридическому фронту. Весь мир стремится к миру и справедливости. И Россия ответит за каждый свой смертоносный шаг", – отметила Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с человеческими жертвами не в Бучи – в Бородянке все еще хуже.