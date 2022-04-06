В больнице Мариуполя из-за бомбардировок оккупантов живьем сгорели почти 50 человек, - мэр

Мэр Мариуполя рассказал, что российские оккупанты убили не менее 5 тысяч мирных жителей города. Только в результате обстрела одной из городских больниц заживо сгорели около 50 мариупольцев.

Глава города Вадим Бойченко призвал страны ЕС усилить санкции и ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить злость РФ. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного преступлениям РФ против Украины.

В ходе круглого стола на тему "Политические и правовые последствия преступлений Российской Федерации против Украины" мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мир вместе остановить РФ, устроившую геноцид против украинского народа. Также глава города, который Россия превратила в руины, призвал международные институции приложить все усилия, чтобы агрессор был наказан.

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"Сегодня важно, чтобы военные преступления России были зафиксированы международными учреждениями в сфере прав человека. Европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа. Эти факты должны стать толчком для усиления санкций против российской федерации. В том числе для полного эмбарго на российский нефть и газ. Должны вместе остановить военную агрессию и геноцид украинцев", - подчеркнул Бойченко.

Он привел шокирующие цифры, свидетельствующие о том, что город оккупанты практически стерли с лица земли. По словам Бойченко, повреждено более 90% городской инфраструктуры. Около половины - уничтожены до основания и не подлежат восстановлению. Точнее о масштабах разрушения можно будет сказать после того, как комиссия, фиксирующая повреждение уже работающего коммунального и частного имущества, завершит работу.

Однако самое страшное, говорит Бойченко – не то, что Мариуполя как такового уже не существует. Город, дома, инфраструктуру можно будет восстановить и построить заново.

Самое страшное – это огромное количество людей, которых убили оккупанты. Их – уже тысячи.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где в то время от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - отметил Бойченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе оккупанты заметают следы: бригады зачистки начали сжигать тела погибших украинцев. Учитывая прошлые "ошибки" на Киевщине, в результате чего мир увидел, что делали оккупанты в мирных украинских городах, как пытали и убивали безоружных людей - в Мариуполе Россия решила избавляться от свидетельств своих преступлений. Российские войска притащили в город мобильные крематории и сжигают убитых.

Также они ищут потенциальных свидетелей своих злодеяний: их будут ждать фильтрационные лагеря или физическая ликвидация.