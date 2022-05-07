В Бериславе на Херсонщине ночью сняли флаг РФ, который вывесили оккупанты. Фото

Во временно оккупированном русскими войсками городе Берислав Херсонской области неизвестные ночью сняли флаг Российской Федерации, который накануне повесили солдаты Кремля. Теперь перед зданием районной государственной администрации стоит пустой флагшток.

Об этом сообщил херсонский журналист Олег Батурин. В подтверждение своих слов он поделился фотографиями с места происшествия до и после инцидента.

Пока не сообщается, кто именно снял российский флаг. С точки зрения безопасности местных жителей такая информация и дальше не будет предоставляться. Однако событие показывает, что в оккупированном городе есть проукраинские граждане, которые всеми силами борются с кремлевским режимом.

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Сейчас в регионе оккупанты пытаются подавить силы сопротивления. Для этого они разыскивают и похищают местных активистов, бывших бойцов АТО и других проукраински настроенных граждан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стало известно про около 500 человек, которых российские военные держат в подвалах на Херсонщине и регулярно подвергают пыткам.