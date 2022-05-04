В Бердянске оккупанты создали новую 'мэрию' из дворников, слесарей и уборщиков

Российские оккупанты формируют оккупационную "власть" во временно захваченном Россией Бердянске из дворников, уборщиков и слесарей. Ни один представитель законных властей в городе на сотрудничество с рашистами не пошел.

Не стали коллаборантами и все избранные горожанами депутаты, за исключением одного представителя депутатского корпуса Бердянска от ОПЗЖ. Об этом сообщили в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

По данным Запорожской ОВА, в Бердянске на сторону оккупанта не перешел ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия. Не нашлось предателей и в самом горсовете.

"Ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой "мерии города".

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Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", - отметили в Запорожской ОВА.

Там добавили, что никаких вопросов относительно сохранения верности Украине нет практически ко всем депутатам городского совета Бердянска. Избранные жителями города депутаты в подавляющем большинстве продолжают работать во благо Бердянска.

*Депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры. Мы знаем, чем занимается каждый представитель бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям представят соответствующие органы", - отметили в Бердянском горсовете.

Напомним, в сети показали, как оккупанты пытаются "вернуть" Бердянск в СССР. В захваченном городе рашисты развернули массированную пропаганду и распространяют фейки. Они также принялись завешивать Бердянск советской символикой и установили памятник Ленину. Как и полагается для "совка", повседневной реальностью для бердянцев стали огромные очереди, в частности, за хлебом.