В Белом доме прокомментировали взрывы в Белгороде: 'Здесь один агрессор'

В администрации американского президента Джо Байдена прокомментировали взрыв на нефтебазе в российском городе Белгород. Там подчеркнули, что агрессор в войне России против Украины только один.

Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что войну развязал президент страны-оккупанта России Владимир Путин. Ее слова цитирует журналист издания "Голос Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Она напомнила, что россияне продолжают бомбить украинские города и совершать другие преступления на территории страны.

"Я хотела бы отметить, что это война, которую начал Путин, жестокая война, в которой российские силы продолжают бомбардировать города по всей Украине и совершать ужасные акты насилия. Здесь один агрессор – это президент Путин и российские военные под его руководством", – сказала Псаки.

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Она также напомнила, что Украине не подтвердила удар по Белгороду.

Отметим, что среди мировой общественности есть теория про то, что путинский режим устраивает теракты, как предлог для войны. Так, в 1999 году в Москве, Буйнакске и Волгодонске произошла серия терактов (в результате взрывов жилых домов погибли 307 человек), которая в следствии стала поводом для начала Второй чеченской войны. Согласно официальной версии, осуществила теракты группы северокавказских боевиков. В то же время существует и неофициальная версия о причастности к терактам российских спецслужб, прежде всего ФСБ.

Детали о загадке взрывов в Белгороде в видео:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что момент взрыва на нефтебазе в Белгороде попал на видео. Там видно несколько запусков ракет, после чего над нефтебазой поднялся "огненный шар".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода. Однако российские граждане должны понимать, что подобные события могут происходить по всей территории РФ.

Глава Белгородской области сообщил, что удар по нефтебазе якобы нанесли два украинских вертолета, которые зашли на территорию РФ на низкой высоте. Хотя "вертолеты ВСУ" больше были похожи на российские Ка-52, которых на вооружении украинской армии нет.

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