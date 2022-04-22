В Белом доме наняли специалиста для координации военной помощи, которую США посылают Украине – CNN

Белый дом нанял генерала в отставке Терри Вольф, чтобы он помог скоординировать сотни миллионов долларов военной помощи, которые США и партнеры посылают Украине. У Вольфа есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете национальной безопасности.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию двух осведомленных источников в администрации Байдена. Они рассказали, что Терри Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности, чтобы помочь координировать военную помощь, которую Соединенные Штаты вместе с партнерами предоставляют Украине.

Издание отмечает, что Терри Вольф – трехзвездный генерал в отставке и офицер танковых войск. В американской армии трехзвездочные офицеры обычно имеют звание генерал-лейтинанта.

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Вольф также имел опыт борьбы с ИГИЛ, что по словам инсайдера будет ценным в той работе, которую ему поручили.

Натан Сейлз, работавший координатором США по борьбе с терроризмом в Государственном департаменте при тогдашнем президенте Дональде Трампе, также похвалил Вольфа как "вдохновляющий выбор для этой роли".

"После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот человек, который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы в кровавой агрессивной войне России", - сказал Сейлз.

Издание отмечает, что администрация Байдена работает над тем, чтобы Украина как можно скорее получила военную помощь, поскольку считает, что война находится в критической стадии, и дальнейшая помощь США может изменить ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на $800 млн. Он будет включать тяжелую артиллерию на 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Эта помощь будет доставлена ​​в рекордные сроки и поможет Украине эффективно противостоять российскому наступлению на Донбассе.