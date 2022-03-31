В Беларуси заметили около 100 единиц техники РФ, которая двигалась от зоны ЧАЭС вглубь страны

Часть вооруженных сил страны-агрессора России, похоже, действительно начала покидать свои позиции в Украине и отступать. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные, обнародованные в соцсетях.

Так, беларусский оппозиционный журналист Антон Мотолко опубликовал на странице своего проекта в Twitter информацию о том, что российские войска массово отступают от захваченной ранее Чернобыльской атомной электростанции. Он также опубликовал карту, на которой показано движение сил оккупантов.

"Колонна, состоявшая из около 100 единиц техники Вооруженных сил РФ с маркировкой V двигалась со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина", – написал журналист.

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По его словам, движение техники кафиров было зафиксировано на трассе Р-35 около 14:10.

В колонне техники агрессора были отмечены реактивные системы залпового огня "Град", автомобили КамАЗ и Урал, а также плавающие бронемашины МТ-ЛБ.

Отметим, что информацию о том, что кафиры убираются с территории ЧАЭС, ранее обнародовал и Пентагон. При этом в США предполагали, что из Чернобыля уберутся не все россияне, а только определенные подразделения.

Мотолко также сообщил, что около 13:50 с военной авиабазы в белорусских Барановичах вылетели от 7 до 20 российских истребителей, направившихся в сторону России. Впоследствии свидетели подтвердили, что не менее 11 самолетов покинули воздушное пространство Беларуси.

Около 14:40 с военного аэродрома вблизи белорусского поселка Мачулищи также вылетел российский Ту-154 Б, который за полтора часа до того прилетел в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в белорусский Гомель для лечения доставили российских агрессоров, получивших дозу облучения радиацией в результате длительного высиживания в окопах Рыжого леса в Чернобыле.

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