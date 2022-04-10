В Беларуси зафиксировали перемещение колонны российской военной техники. Фото
На территории Беларуси зафиксировали перемещение российской колонны. Она насчитывала около 30 единиц техники.
Двигалась колонна российских оккупантов в направлении российского Смоленска. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
"10:00 По трассе М-1 недалеко от посёлка Коханово двигалась колонна из 30 единиц техники. Двигались в сторону Орши (Смоленска). Среди техники замечены: КАМАЗы, Уралы, Кразы. Вся военная техника с характерным знаком "V", - сообщили беларусы.
Они показали маршрут колонны на карте.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "вторая армия мира" бежала в Беларусь, бросив оружие, амуницию и награбленное в Украине. В частности, погнали оккупантов украинские воины с Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Тепер же вБеларуси фиксируют перемещение колонн техники с маркировкой "V".
Также огромную колонну РФ заметили на Харьковщине. Ее протяжность составляет около 12 км.