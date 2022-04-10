В Беларуси зафиксировали перемещение колонны российской военной техники. Фото

На территории Беларуси зафиксировали перемещение российской колонны. Она насчитывала около 30 единиц техники.

Двигалась колонна российских оккупантов в направлении российского Смоленска. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"10:00 По трассе М-1 недалеко от посёлка Коханово двигалась колонна из 30 единиц техники. Двигались в сторону Орши (Смоленска). Среди техники замечены: КАМАЗы, Уралы, Кразы. Вся военная техника с характерным знаком "V", - сообщили беларусы.

Видео дня

Они показали маршрут колонны на карте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "вторая армия мира" бежала в Беларусь, бросив оружие, амуницию и награбленное в Украине. В частности, погнали оккупантов украинские воины с Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Тепер же вБеларуси фиксируют перемещение колонн техники с маркировкой "V".

Также огромную колонну РФ заметили на Харьковщине. Ее протяжность составляет около 12 км.