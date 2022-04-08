В Беларуси офицеры КГБ подорвались на российской мине – СМИ

Два беларусских офицера КГБ погибли, взорвавшись на российской противотанковой мине на Гомельщине. Боеприпас остался вблизи лагеря, разбитого путинскими войсками возле украинской границы.

Несмотря на то, что эту историю не афишируют госструктуры Беларуси, о ней сообщило местное издание "Наша ніва", ссылаясь на информацию собственных источников. Инцидент произошел в районе Полесского экологического заповедника – именно там разместилось российское формирование.

"Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем. Они не знали, где они есть. Могли думать, что в Украине. Через некоторое время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами", – рассказал изданию источник.

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На следы российского лагеря наткнулся лесник, когда обходил территорию. Он увидел коробки с боеприпасами и сообщил силовикам.

Когда два офицера Гомельского управления КГБ отправились с лесниками на место находки, то взорвались, наехав на противотанковую мину, которую россияне оставили на подъезде к лагерю. Об этом рассказали журналистам люди, знакомые с ситуацией. Судьба лесников неизвестна, а оба КГБиста погибли.

По информации издания, одним из погибших оказался 35-летний подполковник КГБ Андрей Реуцкий.

"Наша нива" напомнила сообщение белорусской службы "Радио "Свобода" – на днях она информировала о похоронной процессии в Мозыре во дворе районного отдела КГБ, собеседники журналистов рассказали тогда, что сотрудник спецслужбы загадочным образом взорвался на мине.

Издание "Наша нива" утверждает, что речь шла о том же случае.

"Нам неизвестно, почему о лагере не было информации в белорусских силовых структурах. Или речь о сбое в коммуникации, или российские войска системно используют территорию Беларуси, не уведомляя белорусскую сторону о том, где они находятся", – резюмировало издание.

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