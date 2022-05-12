'Уже приблизились к кульминации': Ходжес дал прогноз, когда ВСУ смогут отбросить войска РФ

Армия России, как оказалось, не может похвастаться большим количеством ни живой силы, ни технического оснащения. Поэтому уже к концу лета украинские Силы обороны смогут отбросить вражеские войска на позиции, которые те занимали до начала полномасштабного вторжения.

Такое убеждение выразил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире телеканала CNN. По его мнению, путинские оккупанты уже достигли своей кульминации в войне против Украины.

Он отметил, что у украинских защитников было окно возможностей, которое открылось, когда захватчики покинули Киевщину. Однако тогда ВСУ им не воспользовались, так что противник смог перегруппироваться и начать новое наступление, но уже на востоке и юге страны.

Видео дня

"Хорошая новость в том, что российские военные начали очень быстро, но не были готовы. И именно поэтому мы видим такие небольшие успехи за последние две недели на фронте протяженностью 480 км. Там нет области основного удара", – объяснил Ходжес.

По его словам, оккупанты не в состоянии вести наступательные действия сосредоточено в определенных районах. Также в рядах захватчиков наблюдается отсутствие слаженности, которое нашим воинам только на руку.

Экс-командующий армией США подчеркнул, что военные РФ не умеют совместно использовать наземные, морские и воздушные силы, а также спецназ и кибервойска. Благодаря этому, по мнению Ходжеса, Украина получила новую возможность уничтожить врага.

"Считаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Штатами и их союзниками, чтобы за это время увеличить потенциал Украины", – подчеркнул он.

Ходжес подчеркнул, что вскоре ВСУ должны перейти в новое контрнаступление. И, считает генерал-лейтенант, украинским защитникам удастся уже к концу лета 2022-го отбросить путинскую армию к рубежам, которые страна-агрессор занимала до 23 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас украинские Силы обороны дают серьезный отпор российским оккупантам, местами переходя в контрнаступление. Аналитики склоняются к мнению, что главу РФ Владимира Путина и его войско ждет провал на Донбассе.