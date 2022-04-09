Освободили захваченные автобусы: Верещук рассказала о результатах работы гумкоридоров 9 апреля

По результатам работы гуманитарных коридоров 9 апреля из опасных регионов Украины эвакуированы 4532 человека. Они работали в Запорожской Луганской областях.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В частности, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусах для эвакуации добрались 3425 человек:

192 человека – из Мариуполя;

3233 – из Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара Запорожской области.

Кроме того, в Мелитополе удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать в Запорожье 529 местных жителей.

Видео дня

"Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку оккупационные войска отказались пропустить их по согласованному маршруту", – отметила Верещук.

Также, по ее словам, в Луганской области из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная удалось эвакуировать 578 человек.

Напомним: в районах Мариуполя, куда зашли оккупанты, проводится насильственная "эвакуация", но, по сути, депортация, поскольку местным жителям не дают выбора, то есть выбор один ­– "ехать в сторону России или смерть".

Россияне и сепаратисты отправляют жителей Мариуполя в "фильтрационные центры" в "ДНР", там у людей проверяют документы, записывают адрес прописки и спрашивают о родственниках и знакомых в России, мужчин отдельно раздевают до пояса, изучая, нет ли татуировок на теле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля оккупанты совершили мощный авиаудар по железной дороге на станции Барвинково Донецкой области. Это единственный контролируемый Украиной путь для эвакуации наших граждан с восточной части страны, которые спешат покинуть потенциальный плацдарм для новой эскалации.