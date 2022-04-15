'Утро начинается с 'горячего привета': на Николаевщине ВСУ уничтожили вражеский танк. Видео

Военные ВСУ в Николаевской области уничтожили еще один вражеский танк. Морские пехотинцы ликвидировали технику противника точным выстрелом.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Оперативного командования "Юг" утром 15 апреля. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"На Николаевщине утро морских пехотинцев начинается не только с кофе, а с горячего приветствия российским танкистам", – говорится в сообщении. Кроме записи момента ликвидации, подразделение поделилось последней "прижизненной" фотографией танка РФ.

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Оперативное командование напоминает, что оккупантов на территории Украины никто не ждет. "Незваным гостям до сих пор не понятно, что им здесь не рады, поэтому морпехи доносят свое мнение более убедительно", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ ликвидировали российский флагман "Москва". По предварительным данным, вместе с ним украинские защитники уничтожили 16 крылатых ракет и несколько сотен личного состава.