Первое и самое интересное – Путину не 69, а 71 год и родился он не в Ленинграде, как пишет Википедия, а на Урале. Его отчим подделал метрики, чтобы его приемный сын Вова мог пойти в школу Ленинграда в первый класс, будучи 9-и лет от роду. Поскольку Вова в детстве выглядел маленьким и хилым, то его возраст трудно различался.

Второе и самое важное – его восхождение на политический Олимп России началось не в 1995 году, когда Бадри Патаркацишвили, ближайших друг и партнер Бориса Березовского, "вытащил" Путина в Москву и пристроил в Аппарат Президента, а в 1998 году, когда Путину поручили организовать убийство депутата ГосДумы генерала Рохлина. В этой связи он является не только военным преступником, но и криминальным. Добавить к его портрету можно еще из криминальной хроники ряда стран Европы, где арестовывали и сажали надолго в тюрьму криминальных авторитетов, с которыми Путин имел деловые отношения.

Видео дня

Гитлер сделал фатальную ошибку, решив пойти с войной на Советский Союз и не рассчитав свои силы. Ограничься он Европой, то не исключено, что дожил бы свой век мирно и тихо на каком-нибудь курорте Баварии. Точно такую же фатальную ошибку сделал Путин, пойдя войной на Украину. Это то же самое, что выпить море. Какими бы возможностями и силами не обладала Россия, они не безграничны. В условиях тотальной зависимости от западного импорта практически во всех сферах российской экономики такой шаг просто самоубийственный. Путин рассчитывал на толерантность и страхи Запада, который не захочет отказаться от дешевых энергоносителей России и пожертвует ради этого всей Украиной. Оказалось совсем не так. Более того, санкции Запада вызвали в Кремле шок. Ответить оказалось нечем и единственным спасением остается Китай, который спит и видит как отхватить у России Сибирь.

Санкции Запада приведут Россию в этом году в состояние нокдауна. Есть желание еще драться, но нет сил. Москва окажется обескровлена и начнет с остервенением доить все регионы. Первыми взбрыкнет Дальний Восток, богатый рыбой, крабами и древесиной. Удержать его силой на своей орбите Москва будет не в состоянии. Как только один из регионов отвалит от России, последует цепная реакция, как случилось и с Советским Союзом. В один год от России останутся одни воспоминания. Борьба за власть развернется среди оппозиции лишь в Москве, однако бороться, как окажется, будет не за что, - ни денег, ни ресурсов. Все останется за пределами Московской области. Россия проснется в одно прекрасное утро без ядерного оружия и без флотов – Тихоокеанский отойдет к Дальневосточной республике, Северный и Балтийский к Ингрии со столицей в Петербурге, Черноморский к Украине. Скорее всего Путин не увидит своего суда, его либо задушат свои же, как Павла I, либо он застрелится в Ново-Огарево, хотя вряд ли - все преступники боятся смерти.

Авторитарные режимы недолговечны и заканчивают одинаково. Немного удивительно, что сам Путин об этом не знает. Стать императором Нероном из него не получилось. Современный мир ушел далеко от колониальных времен и законов. Непонимание мировых процессов и начавшаяся шизофрения, когда человек принимает решения, не задумываясь о последствиях, ведет к трагическому финалу. Страдают от этого не только соседи, но и вся Россия. Даже больше, – весь мир оказался в состоянии депрессии. Проблема сегодня в одном – с душевнобольным человеком очень трудно разговаривать, его надо лечить. Поддается ли лечению болезнь "властелина колец" Путина? Пока никто не знает. Знают определенно только одно: он всех сильно утомил и здороваться с ним скоро не захочет даже вождь папуасов Западной Гвинеи.