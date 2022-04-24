Установлено точное место затопления ракетного крейсера 'Москва'. Фото

Установлено точное место затопления российского крейсера "Москва" в Черном море. Выявить, где затонул флагман Черноморского флота РФ помогли пятна топлива и масел, покрывшие воду в месте крушения.

А космические радары позволяют увидеть очертания затопленного крейсера. Снимки и координаты места, где "упокоилась" гордость российского флота, показал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он опубликовал снимки, сделанные радарным спутником одной из стран-членов НАТО. И рассказал, как удалось найти место затопления крейсера, уничтожение которого украинскими военными больно ударило не только по "величию" рашистов, но и фактически уничтожило их флот на Черном море.

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"Вы видите реальное место, где покоится объект культурного наследия Украины, свидетельство побед наших инженеров и военных - крейсер "Москва", - подписал спутниковые снимки Геращенко.

По его словам, выявить место затопления позволило то, что "Москва" загрязнила поверхность моря над местом потопления. Пятна топлива и масел на воде стали маркером для определения места крушения Точное место было обнаружено спутниковым радаром на основе анализа загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения.

"Космический радар позволяет даже рассмотреть силуэт крейсера "Москва", упокоенного навсегда на глубине 40-45 метров. После нашей победы, эта точка станет местом паломничества дайверов со всего мира", - убежден Геращенко.

Напомним, украинские военные уничтожили крейсер "Москва" двумя ракетами "Нептун" 13 апреля. Предположительно 14 апреля он пошел ко дну, хотя Россия долго отказывалась признавать как этот факт, так и то, что вместе с крейсером могли быть ликвидированы сотни находящихся на борту моряков.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, с крейсера "Москва" в Севастополь доставили 14 моряков РФ, судьба остальных неизвестна,. При этом на борту находилось свыше 500 членов экипажа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России "заверили", что в результате пожара на крейсере "Москва" погиб только один военный. При этом российские соцсети переполнены сообщениями от родственников моряков, служивших на флагмане, которые не могут найти своих близких.