Успехи Украины в уничтожении армии РФ усмиряют пыл Китая – Reuters

Китайцы со всей серьезностью следят за событиями войны в Украине. В частности, китайские военные эксперты в закрытом режиме обсуждают помощь Запада воюющей Украине и анализируют неудачи РФ на поле битвы, проектируя нынешнюю войну на возможное нападение Поднебесной на Тайвань.

Неспособность оккупантов разгромить украинскую армию в кратчайшие сроки является ключевой темой обсуждения в китайской экспертной среде, как и то, насколько хорошо могут атаковать не имеющие боевого опыта китайские военные, сообщает Reuters.

Исследователь безопасности Чжао Тун из Фонда Карнеги отмечает, что РФ не смогла победить украинскую армию в первые дни конфликта, что придало смелости Западу начать предоставлять Украине разведданные, военную технику и ввести санкции против страны-агрессора.

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"Вероятно, Китаю следует подумать о проведении гораздо более мощной и более всеобъемлющей операции в самом начале, чтобы шокировать и вызвать благоговейный трепет перед тайваньскими силами для обеспечения серьезного преимущества", – сказал Чжао.

Ученый из Сингапура Коллин Кох считает, что такой подход создаст проблемы для армии самого Китая.

"Если вы собираетесь вызвать "шок и трепет" у Тайваня массированным наступлением вначале войны, то может быть много жертв среди гражданского населения. Это затруднило бы оккупацию и усилило бы международную реакцию. Сейчас у китайцев не может быть никаких иллюзий, что их встретят на Тайване как освободителей и обеспечат припасами и помощью", – сказал он.

У Тайваня также намного более мощный ракетный потенциал, чем у Украины на момент начала российского вторжения. Это позволит островитянам наносить упреждающие удары по армии врага, атаковать объекты на континенте уже после нападения, организованного Поднебесной.

Особое внимание китайские военные эксперты уделяют информационной войне. Россия ее проиграла, поскольку широкое освещение в мировых СМИ зверств в Буче, Гостомеле, Ирпене и других временно оккупированных городах упростило задачу по консолидации западных союзников для предоставления Украине максимальной помощи и ограничению возможностей РФ вести войну.

По словам Чжао, для китайских стратегов, которые хладнокровно изучают все события этой войны, одной из самых важных частей было то, как Запад "может манипулировать международным мнением и решительно изменить международную реакцию на войну".

Китайцы также отмечают, что несмотря на то, что разведка стран Запада могла следить за развертыванием российской армии на границе с Украиной, они все равно смогли развернуть стремительное нападение без подготовленного сопротивления одновременно на всех участках фронта.

"Тайвань представляет собой гораздо большую логистическую проблему, чем Украина, и подготовить силы вторжения такого масштаба незамеченными будет невероятно сложно", – сказал Александр Нил, руководитель стратегического консалтинга в Сингапуре.

Россия пыталась вести наступление одновременно на разных направлениях, и не смогла справиться с этой задачей. Китайские эксперты опасаются, что вторжение на Тайвань через Тайваньский пролив станет гораздо более серьезным испытанием, поскольку требует слаженного взаимодействия между командованием военными округами.

У РФ наблюдаются серьезные проблемы с управлением "спецоперацией", боевой дух солдат на очень низком уровне. Неизвестно, как поведут себя в условиях войны китайские военные, которые не имеют боевого опыта с 1979 года, когда армия КНР вторглась во Вьетнам. В связи с этим эксперты выражают опасения относительно стойкости армии КНР.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Китай, который отказался вводить санкции против России, столкнулся со вторым по масштабам с 2014-го года оттоком иностранного капитала. Всего за один месяц инвесторы вывели из страны 9,5 млрд долларов.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял: США считают, что "Китай фактически знал до того, как произошло вторжение России, что Владимир Путин что-то планировал, они, возможно, не понимали всего этого".