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Уроженка Мариуполя самостоятельно организовала эвакуацию из заблокированного города своих родителей

Obozrevatel
Война в Украине 2022
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Настя с родителями в Мариуполе

Уроженка Мариуполя Анастасия нашла водителя, согласившегося вывезти ее родителей из заблокированного российскими войсками Мариуполя. Специально для этого ей пришлось приобрести микроавтобус.

Как рассказала сама девушка в эфире телемарафона "Единые новости", она родилась и всю жизнь прожила в Мариуполе, пока не уехала на учебу в Харьков. В городе остались проживать ее мать с отцом, которые отказались эвакуироваться в первые дни войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Через несколько дней связь с родителями исчезла и девушка начала думать над тем, как их вывезти из заблокированного города.

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"Начали появляться истории от одноклассников об убийствах их родителей. 25 дней мониторила чаты и информацию из Мариуполя, чтобы узнать, не разбомбили ли дом родителей", – рассказывает Настя.

Сначала она просила о помощи волонтеров, но те помогали выезжать людям из бомбоубежищ, в то время как родители девушки жили в частном доме и не имели автомобиля, поэтому доехать до мест эвакуации у них не было шансов.

Тогда Настя решила придумать план по спасению родителей самостоятельно. Тетя девочки, которая живет в Австралии, помогла ей купить автомобиль.

"Сначала я хотела купить легковую машину, но поняла, что там еще много пожилых людей, соседей, которых тоже нужно вывезти. И я не могу просто приехать, забрать только своих родителей, а их там оставить. Это было бы неправильно. Поэтому мы приобрели микроавтобус, загрузили его лекарством и едой для тех, кто не сможет уехать. Также в одном из чатов я нашла водителя Андрея, который тоже из Мариуполя и который хотел отвезти своей теще лекарства", – рассказывает девушка.

Ехать в город пришлось в колонне из Запорожья, их машина была первой. Пришлось ехать через посты россиян. По словам Насти, вели себя оккупанты по-разному, от очень робких просьб проверить машины, до грубых обращений, когда казалось, что их просто убьют.

Когда родители и соседи увидели, что девушка смогла приехать за ними, не сдерживали слез, но девушка запретила сантименты, ведь впереди была еще дорога из города.

Настя с родителями в Мариуполе

"Самое страшное было, когда на обратном пути мы ночевали в лагере для беженцев, которых потом вывозят в Россию. Там было очень страшно, не было условий и царила сплошная антисанитария. Было очень много людей, у которых забрали все и не было никаких гарантий, что за ними кто-то приедет и спасет их", – вспоминает Настя.

Уже после этих испытаний спасенным девушкой родителям и соседям удалось безопасно добраться до украинских постов, на безопасные территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированный Донецк из Мариуполя вывезли детей. При этом их родителей оккупанты не забрали. Они находятся в больницах, а также жители Мариуполя находятся в школах. Позже их вывозят в Россию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам, что в Мариуполе, который оккупанты стирают с лица земли, на улицах повсюду лежат тела убитых людей: как мирных жителей, так и солдат-захватчиков. В то же время украинские военные говорят, что они не уйдут из города, потому что не хотят бросать там погибших и раненых.

Оккупанты одновременно, несмотря на многочисленные просьбы, не дают вывезти из Мариуполя раненых и погибших гражданских. О том, вывозят ли они куда-нибудь своих пострадавших и убитых солдат, данных нет.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Мариуполь "новым Алеппо".

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