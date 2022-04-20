Уроженка Мариуполя Анастасия нашла водителя, согласившегося вывезти ее родителей из заблокированного российскими войсками Мариуполя. Специально для этого ей пришлось приобрести микроавтобус.

Как рассказала сама девушка в эфире телемарафона "Единые новости", она родилась и всю жизнь прожила в Мариуполе, пока не уехала на учебу в Харьков. В городе остались проживать ее мать с отцом, которые отказались эвакуироваться в первые дни войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Через несколько дней связь с родителями исчезла и девушка начала думать над тем, как их вывезти из заблокированного города.

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"Начали появляться истории от одноклассников об убийствах их родителей. 25 дней мониторила чаты и информацию из Мариуполя, чтобы узнать, не разбомбили ли дом родителей", – рассказывает Настя.

Сначала она просила о помощи волонтеров, но те помогали выезжать людям из бомбоубежищ, в то время как родители девушки жили в частном доме и не имели автомобиля, поэтому доехать до мест эвакуации у них не было шансов.

Тогда Настя решила придумать план по спасению родителей самостоятельно. Тетя девочки, которая живет в Австралии, помогла ей купить автомобиль.

"Сначала я хотела купить легковую машину, но поняла, что там еще много пожилых людей, соседей, которых тоже нужно вывезти. И я не могу просто приехать, забрать только своих родителей, а их там оставить. Это было бы неправильно. Поэтому мы приобрели микроавтобус, загрузили его лекарством и едой для тех, кто не сможет уехать. Также в одном из чатов я нашла водителя Андрея, который тоже из Мариуполя и который хотел отвезти своей теще лекарства", – рассказывает девушка.

Ехать в город пришлось в колонне из Запорожья, их машина была первой. Пришлось ехать через посты россиян. По словам Насти, вели себя оккупанты по-разному, от очень робких просьб проверить машины, до грубых обращений, когда казалось, что их просто убьют.

Когда родители и соседи увидели, что девушка смогла приехать за ними, не сдерживали слез, но девушка запретила сантименты, ведь впереди была еще дорога из города.

"Самое страшное было, когда на обратном пути мы ночевали в лагере для беженцев, которых потом вывозят в Россию. Там было очень страшно, не было условий и царила сплошная антисанитария. Было очень много людей, у которых забрали все и не было никаких гарантий, что за ними кто-то приедет и спасет их", – вспоминает Настя.

Уже после этих испытаний спасенным девушкой родителям и соседям удалось безопасно добраться до украинских постов, на безопасные территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированный Донецк из Мариуполя вывезли детей. При этом их родителей оккупанты не забрали. Они находятся в больницах, а также жители Мариуполя находятся в школах. Позже их вывозят в Россию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам, что в Мариуполе, который оккупанты стирают с лица земли, на улицах повсюду лежат тела убитых людей: как мирных жителей, так и солдат-захватчиков. В то же время украинские военные говорят, что они не уйдут из города, потому что не хотят бросать там погибших и раненых.

Оккупанты одновременно, несмотря на многочисленные просьбы, не дают вывезти из Мариуполя раненых и погибших гражданских. О том, вывозят ли они куда-нибудь своих пострадавших и убитых солдат, данных нет.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Мариуполь "новым Алеппо".