Уровень радиации в зоне ЧАЭС, где оккупанты копали окопы, превышает норму в 30 раз. Фото

Российские оккупанты, которые ранее окопались возле Чернобыльской АЭС, целый месяц подвергали себя серьезной опасности. Все это время они сидели в окопах, вырытых в месте, где уровень радиации выше нормы в 30 раз.

Показатели ионизирующего излучения в месте стоянки захватчиков – 12,8 микрозиверт/час. Соответствующее фото дозиметра опубликовали в Telegram-канале "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

А максимально допустимый безопасный для человека радиационный фон – до 0,4 мк3в/час. Показатели от 0,4 до 1,2 мк3в/час считаются повышенными, а все, что больше 1,2 микрозиверт/час – это опасный радиационный фон.

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Отметим, что такие показатели были в месте, где россияне оставили упаковки от своих сухпайков. На других участках они могут быть как больше, так и меньше, однако очевидно, что облучение оккупанты получили.

Напомним, что рядовые солдаты РФ даже не слышали о взрыве на Чернобыльской АЭС, произошедшем в 1986 году.

Этим можно объяснить то, что российские оккупанты вырыли себе окопы именно в "Рыжем лесу", который прилегает к ЧАЭС и принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора.

Ученые с Австралийского института стратегической политики провели расчеты относительно того, какую дозу облучения получили оккупанты, засевшие в окопах в "Рыжем лесу". По предварительным данным, их организм принял в себя около 18 500 килобеккерелей радиации, им грозит смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российских захватчиков, которые получили облучение в результате длительного высиживания в окопах "Рыжего леса" в Чернобыле, начали коллективно вывозить в Гомель на лечение.

Вскоре после этого оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, покинули украинскую территорию. Они двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью.

Стало известно, что россияне запаниковали, когда проявились первые признаки болезни, а это произошло довольно быстро. Поэтому среди захватчиков начал назревать бунт, они решили собираться и уходить оттуда.