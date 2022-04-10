Уничтожили около 80 оккупантов, сбили самолет и вертолет: ВСУ отбили 3 атаки на востоке

За минувшие сутки, 9 апреля, российские оккупанты произвели три атаки на востоке нашего государства. Вооруженные силы Украины их отбили, однако и сейчас на этом направлении продолжаются бои.

Во время этих столкновений захватчики понесли значительные потери. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

За один день были ликвидированы до 80 военнослужащих РФ. Также наши защитники уничтожили три вражеских танка, пять БМП и БТРов, шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, был сбит самолет, вертолет и беспилотник российской армии.

Напомним: путинская армия, воюя против Украины, потеряла по меньшей мере 19 100 военнослужащих, среди которых обычные солдаты, офицеры и генералы. Также на украинской земле сгорело 705 вражеских танков, 335 артиллерийских систем и 151 самолет. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Видео дня

В то же время в CNN сообщили, что около четверти находящихся в Украине российских войск "фактически недееспособны" из-за тяжелых потерь, а также плохого материально-технического обеспечения и поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по территории Николаевской области. В то же время ВСУ на юге Украины ликвидировали почти 40 россиян.